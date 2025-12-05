Asl1, La ASL 1 ottiene importante certificazione HIMSS EMRAM per la maturità digitale

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:ven 05 dic, 2025La ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila raggiunge un importante traguardo nel percorso di innovazione digitale: gli ospedali di L’Aquila, Avezzano e Sulmona, sedi dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA), hanno ottenuto la certificazione HIMSS EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model) livello 2, uno degli standard internazionali pi? autorevoli per misurare la maturit? digitale – si apprende dalla nota stampa. La certificazione ? stata confermata dagli auditor HIMSS nell’ambito delle attivit? previste dalla Missione per la digitalizzazione del PNRR. Raggiungere il livello 2 EMRAM significa, tra gli altri elementi, adottare documenti clinici elettronici strutturati, avere un sistema elettronico per ordini clinici e prescrizioni farmacologiche, consentire l’accesso digitale ai referti radiologici, cardiologici e di laboratorio con disponibilit? delle immagini DICOM e non DICOM, standardizzare flussi di lavoro a supporto della sicurezza del paziente e dell’efficienza del personale, e garantire un crescente livello di integrazione, analisi dei dati sanitari e resilienza operativa – si apprende dal portale web ufficiale. “Questo riconoscimento rappresenta un primo passo significativo verso la digitalizzazione dei nostri ospedali e la modernizzazione dei servizi offerti ai cittadini – precisa la nota online. ? il frutto del lavoro di squadra di tutte le professionalit? della ASL 1, che hanno saputo integrare innovazione, sicurezza e qualit? nelle attivit? quotidiane – A questo primo traguardo seguir? la digitalizzazione del flusso documentale e ulteriori iniziative volte a potenziare l’uso delle tecnologie in ambito sanitario – recita il testo pubblicato online. Continueremo su questa strada, perch? la tecnologia, quando al servizio della salute, migliora la sicurezza del paziente e l’efficienza del personale”, ha dichiarato il Direttore Generale, Paolo Costanzi – “Il raggiungimento del livello 2 EMRAM dimostra l’efficacia delle infrastrutture digitali e dei sistemi di sicurezza implementati nella nostra Azienda – si legge sul sito web ufficiale. Ogni processo, dalla gestione dei documenti clinici all’accesso ai referti, ? stato progettato per garantire la massima protezione dei dati dei pazienti, migliorando al contempo l’efficienza operativa – viene evidenziato sul sito web. Questo traguardo conferma che innovazione e sicurezza possono procedere di pari passo”, ha aggiunto il Responsabile della Sicurezza Informatica e dei Sistemi Informativi, ing. Mirco Rampazzo – recita il testo pubblicato online.

