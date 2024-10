Asl1, La vita dopo la vita: all’Aquila donati cuore, fegato e reni

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:ven 25 ott, 2024L’Aquila – Prelievo multiplo di organi all’ospedale San Salvatore di L’Aquila: cuore, fegato e reni donati da una donna di 67 anni della Valle Peligna – si apprende dal portale web ufficiale. Un atto di generosit? dei familiari che migliorer? la vita delle persone in attesa di un trapianto – Essenziale, per eseguire le complesse e articolate procedure di prelievo d’organo, il ruolo del Centro regionale trapianti di Abruzzo e Molise, cruciale nel coordinamento delle ?quipe chirurgiche arrivate da altre regioni per trasportare gli organi dal capoluogo regionale ai centri individuati per il trapianto: in Sicilia i reni, al San Camillo di Roma il fegato, a Bologna il cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il San Salvatore, negli anni, ha consolidato il proprio ruolo di crocevia strategico a livello nazionale a seguito di un’azione di progressivo potenziamento di professionalit? mediche e tecnologie del Centro trapianti, messa in atto dalla direzione aziendale guidata dal manager Asl Ferdinando Romano – riporta testualmente l’articolo online. Dopo il decesso e l’ok alla donazione degli organi, la notte scorsa sono entrati in azione, in un consolidato gioco di squadra, numerosi reparti dell’ospedale, a cominciare dalla Rianimazione dove la donna, colpita da una emorragia cerebrale, era stata trasferita nei giorni scorsi – precisa il comunicato. Nonostante l’intervento nel reparto di neurochirurgia le sue condizioni si erano aggravate a causa dell’entit? del danno causato dall’emorragia cerebrale – Le operazioni per il prelievo degli organi sono cominciate questa mattina per fare in modo che fosse tutto pronto all’arrivo delle ?quipe da altre regioni per il trasporto degli organi dall’Aquila agli ospedali in cui era previsto il trapianto – La donna che ha donato gli organi, residente in un Comune della valle Peligna, era originaria di un Paese dell’Europa centrale e viveva da anni in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Il suo sacrificio ha sublimato al pi? alto grado i valori dell’altruismo e della generosit? a beneficio di altre persone, ribadendo l’importanza di promuovere la cultura della donazione come prezioso valore etico delle comunit?. Il centro regionale trapianti, con sede all’Aquila, da anni porta avanti una campagna di sensibilizzazione a diversi livelli sociali e con numerose iniziative in scuole, piazze e luoghi di aggregazione –

