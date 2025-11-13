Asl1, L’Aquila, attività fisica come terapia: nuovo corso per studenti di scienze motorie su donazione e trapianto

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:gio 13 nov, 2025L’Aquila – L’attivit? fisica come cura nel percorso donazione-trapianto diventa tema di un corso di alta formazione per studenti in Scienze Motorie dell’Universit? dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Il ciclo di lezioni, dal titolo: “Donazione e trapianto: promuovere l’attivit? fisica come terapia”, ? stato inaugurato marted? scorso – I corsi sono organizzati dal Centro Regionale Trapianti Abruzzo e Molise, in collaborazione con l’Unit? di Chirurgia Generale e dei Trapianti d’organo della ASL 1 Abruzzo e con i corsi di Laurea in Scienze Motorie dell’Universit?. Il percorso formativo si concluder? a gennaio 2026 e prevede lezioni teoriche e pratiche tenute da esperti – Presenti all’inaugurazione, tra gli altri, la dottoressa Daniela Maccarone, il prof. Fabio Vistoli e la prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra che hanno espresso la propria soddisfazione per la nutrita partecipazione degli studenti di Scienze Motorie – Ad aprire il ciclo di incontri didattici ? stata la dottoressa Lia Bellis, del Centro Nazionale Trapianti, che ha tenuto una lectio magistralis introduttiva sui benefici dell’attivit? fisica nel percorso trapiantologico e sul ruolo attivo dei professionisti chinesiologi nella somministrazione dell’attivit? fisica nonch? nelle attivit? di promozione della salute dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto e nella sensibilizzazione dei cittadini sulla donazione degli organi – precisa il comunicato. “L’interesse mostrato da questi giovani, che saranno i professionisti di domani”, hanno dichiarato i medici intervenuti all’inaugurazione dei corsi, “ci lascia ben sperare sulla possibilit? di offrire percorsi di sempre maggiore qualit? per la tutela della salute dei pazienti trapiantati, secondo un’ottica di multidisciplinariet? e collaborazione”

