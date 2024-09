Asl1, L’Aquila: attivo nuovo ambulatorio per l’asma

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:sab 14 set, 2024L’AQUILA – Un nuovo ambulatorio per l’asma, all’ospedale di L’Aquila, sar? attivo da luned? prossimo 16 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un ulteriore servizio, in aggiunta a quelli gi? esistenti, che arricchisce la ‘filiera’ del reparto di Pneumologia-Utir. Attualmente, infatti, l’unit? operativa, diretta dal dott. Gian Luca Primomo, comprende l’ambulatorioper le apnee notturne (avviato poco meno di un anno fa), per le patologie oncologiche polmonari (da febbraio) e per la fibrosi polmonare (in funzione da aprile), di cui peraltro il reparto ? centro di riferimento regionale – si apprende dalla nota stampa. Un’assistenza a 360 gradi resa possibile da un accurato lavoro di analisi e programmazione svolto dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – aggiunge testualmente l’articolo online. All’apertura del nuovo ambulatorio hanno concorso, in un’azione sinergica, il Dipartimento Medico, l’Ingegneria Clinica, il servizio Farmacia e la direzione sanitaria di presidio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’entrata in funzione dell’ambulatorio per l’asma, situato al Delta 7, al primo piano, ? stata preceduta da un graduale lavoro di preparazione mirato a creare i giusti presupposti per il potenziamento di alcune prestazioni.In particolare, nell’aprile scorso, ? stata messa a punto e sviluppata la strumentazione che ha permesso di eseguire nuovi esami, come quello con metacolina, e di migliorare e rendere pi? accurati altri test tra cui quello con broncodilatatori, tutti necessari per fare diagnosi accurata di asma e asma grave – L’accesso al nuovo ambulatorio sar? possibile tramite impegnativa del medico di base con indicazione di ‘visita pneumologica per sospetta asma/asma grave o visita per valutazione/rivalutazione di asma/asma grave’. Il potenziamento dell’assistenza del reparto di Pneumologia-Utir ? stato attuato anche grazie a un’azione di rafforzamento del personale che ha portato alla recente assunzione di un nuovo medico – Tra l’altro, nell’ottica di una costante semplificazione dell’accesso dell’utente al servizio, va segnalato che gi? da giugno scorso ? possibile prenotare i Prick test cutanei per gli aereoallergeni (utilizzati per diagnosticare allergie che possono provocare l’asma) direttamente al Cup, con impegnativa del medico di medicina generale, senza ulteriori visite o valutazioni.

