Asl1, L’Aquila, cardiologia: sostituite valvole aorta senza chirurgia

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:ven 19 giu, 2026L’AQUILA – Sostituite con successo, nel reparto di Cardiologia di L’Aquila, due valvole aortiche malate senza ricorrere al tradizionale intervento chirurgico ma con l’adozione di una procedura mininvasiva e innovativa – si legge sul sito web ufficiale. L’aspetto rilevante dei trattamenti, condotti mercoled? scorso su due pazienti, consiste nel fatto che sono stati eseguiti in un ospedale, il San Salvatore, che ? privo di un reparto di Cardiochirurgia ma che, per la Cardiologia e l’Emodinamica, dispone di elevate professionalit? e di un’organizzazione efficiente e collaudata – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta dei primi interventi di impianto transcatetere di valvola aortica (TAVI), eseguiti dalla Cardiologia diretta dal dott. Livio Giuliani nell’ambito dello studio clinico multicentrico TRACS-PRIME, promosso dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e coordinato dal Prof. Gianluca Campo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo studio ? stato ideato per valutare la sicurezza e l’efficacia dell’esecuzione della TAVI in centri selezionati privi di cardiochirurgia, purch? dotati di elevata esperienza, rigorosi protocolli clinici e percorsi assistenziali strutturati – aggiunge la nota pubblicata. Finora la metodica Tavi, eseguita in centri senza cardiochirurgia, ? stata praticata solo in Veneto e in Emilia Romagna – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie a questo nuovo trattamento, l’ospedale aquilano entra nella specifica rete nazionale e rafforza il ruolo della cardiologia aquilana come riferimento regionale per la cardiologia interventistica avanzata, la ricerca clinica e l’innovazione – L’avvio del programma Tavi all’Aquila nasce da una collaborazione tra professionisti, servizi, istituzioni e strutture sanitarie regionali, promossa dalla Direzione aziendale – si apprende dalla nota stampa. La tecnica Tavi, in sostanza, consente di sostituire le valvole aortiche mal funzionanti, con una modalit? mininvasiva, evitando l’intervento chirurgico – Il cardiologo, attraverso un accesso arterioso percutaneo, raggiunge con un catetere il cuore e sostituisce la valvola aortica colpita da stenosi (restringimento) con una biologica – La Tavi assicura gli stessi risultati di un intervento effettuato nei centri dotati di cardiochirurgia – ?Gi? dal mio insediamento”, afferma il Direttore Generale della ASL 1 Abruzzo, Paolo Costanzi, “su indicazione dell’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Ver?, abbiamo sostenuto il progetto proposto dal dott. Giuliani, riconoscendone il valore clinico e strategico – Un passaggio fondamentale ? stato rappresentato dalla collaborazione con la Asl di Teramo, che desidero ringraziare nelle persone del Direttore Generale Maurizio Di Giosia e dell’ex Direttore Sanitario Maurizio Brucchi per il contributo fornito al progetto – riporta testualmente l’articolo online. Grazie a questa sinergia oggi i cittadini della provincia dell’Aquila possono accedere a una prestazione altamente specialistica che fino a poco tempo fa era disponibile soltanto in pochi centri italiani?. Il dott. Giuliani, a sua volta, sottolinea il valore del lavoro di squadra: ?Questo traguardo”, dichiara il primario, “? il frutto dell’impegno del nostro reparto con altri servizi dell’ospedale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un prezioso lavoro di squadra che ha coinvolto la dott.ssa Emilia Barattelli, del servizio di Anestesia e rianimazione, diretto dal prof. Franco Marinangeli, la Radiologia diagnostica, diretta dal prof. Ernesto Di Cesare, quella Interventistica, che fa capo al dott. Aldo Giordano, la chirurgia vascolare, guidata dal dott. Gennaro Bafile, e il Dipartimento medico di cui ? direttore il dott. Alessandro Grimaldi – precisa il comunicato. Un ringraziamento va al direttore della Cardiochirurgia di Teramo, dott. Filippo Santarelli e all’attuale direttore sanitario aziendale, dott. Francesco Delle Monache – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La partecipazione allo studio TRACS-PRIME”, conclude Giuliani, “rappresenta una nuova opportunit? per i nostri pazienti che potranno accedere a cure innovative e tempestive direttamente sul territorio?.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it