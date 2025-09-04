Asl1, L’Aquila, carnicoma ovarico: sabato prossimo congresso nazionale

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:gio 04 set, 2025L’AQUILA – Oltre 100 specialisti di diverse regioni si ritroveranno all’Aquila per confrontarsi sul carcinoma ovarico, in occasione del convegno nazionale, fissato per sabato prossimo 6 settembre, a partire dalle ore 9, al centro congressi Luigi Zordan, Piazza San Basilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il focus dal titolo: ‘Viaggio nel carcinoma ovarico: innovazioni nella diagnosi e nelle tecniche chirurgiche’, ? organizzato dalla prof.ssa Manuela Ludovisi direttore dell’Unit? operativa Centro Fivet e di diagnostica ecografica e ginecologica all’ospedale di L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta del secondo congresso nazionale che richiamer?, tra i relatori, il gotha degli specialisti della branca, tra cui la presidente della societ? europea di ginecologia oncologica prof.ssa Anna Fagotti – precisa la nota online. “L’obiettivo”, dichiara Ludovisi, “? fornire gli strumenti per migliorare le proprie competenze nell’ambito della chirurgia endoscopica e della diagnostica ecografica, necessaria per acquisire padronanza nel trattamento del carcinoma ovarico – L’endoscopia riveste grande importanza nella diagnosi e nel trattamento delle pazienti con carcinoma ovarico e di molte altre patologie ginecologiche” Verranno illustrate le pi? recenti, innovative tecnologie di chirurgia endoscopica e diagnostica ecografica e ampio spazio sar? dato alla chirurgia fertility sparing che permette la conservazione della fertilit? nelle pazienti pi? giovani – precisa il comunicato. Ai lavori parteciperanno operatori appartenenti a molteplici discipline: medici chirurghi, specialisti in ginecologia e ostetricia, oncologia, chirurgia generale, radioterapia, radiodiagnostica ostetrici/che, infermieri – precisa la nota online. L’iniziativa ? patrocinata dalla Als1 Abruzzo, dall’Univaq dipartimento Mesv e delle pi? importanti societ? di ginecologia oncologica e di ecografia ginecologia – si apprende dal portale web ufficiale.

