Asl1, L’Aquila, da oggi tornano in funzione tutte le sale operatorie

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:lun 04 mag, 2026L’AQUILA – Da oggi tornano operative tutte le nove sale operatorie dell’ospedale di L’Aquila – Sono infatti terminati i lavori di ristrutturazione, con una spesa di oltre 400mila euro, attinti al Pnrr, per il rifacimento delle coperture e della pavimentazione – Il piano per la sistemazione delle 8 sale operatorie, a cui va aggiunta la sala endoscopica urologica, ? iniziato nell’ottobre scorso, subito dopo l’insediamento della nuova direzione guidata dal Manager Paolo Costanzi – Il programma ? stato attuato con molto rapidit?: dopo la fase preliminare della progettazione, in tutte le diverse fasi amministrative, il 26 gennaio sono iniziati gli interventi di ristrutturazione che si sono conclusi gioved? scorso 30 aprile, in appena 3 mesi – precisa la nota online. I lavori sono stati attuati in modo alternato per non interrompere l’attivit? operatoria, intervenendo per step su alcune sale e facendo contemporaneamente funzionare le altre – recita la nota online sul portale web ufficiale. I lavori sono stati sostanzialmente ultimati e restano da completare solo alcune operazioni che per? non interferiscono sul funzionamento dell’intero blocco operatorio dell’ospedale aquilano che infatti da oggi ? tornato a pieno regime – si apprende dalla nota stampa. L’attivit? di sala operatoria riprende quindi la sua massima funzionalit?, in una cornice strutturale migliore e pi? adeguata – si legge sul sito web ufficiale. I lavori si sono resi necessari per eliminare le infiltrazioni nelle coperture dei locali e per risolvere i problemi connessi alla pavimentazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Problemi che erano sul tappeto da tempo e che la nuova governance aziendale ha affrontato subito non appena si ? insediata – “E’ stata una delle mie priorit?”, dichiara il manager Costanzi, “dato che il blocco operatorio ? il cuore dell’attivit? dell’ospedale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al piano di adeguamento e ristrutturazione ? stato imposto un ritmo sostenuto e si ? riusciti a portarlo a termine in breve tempo, grazie a tutto il gruppo di professionisti e tecnici, e in particolare all’ing. Serena Parlante, che vi hanno lavorato con grande impegno – recita il testo pubblicato online. Da oggi il blocco operatorio riparte al massimo delle potenzialit? per consolidare il suo standard operativo”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it