Asl1, L’Aquila: dal 18 giugno l’ex Guardia medica si sposta all’ospedale

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:mar 09 giu, 2026L’AQUILA – Dal prossimo 18 giugno, all’Aquila, la sede del servizio di Continuit? Assistenziale, ex guardia medica, si sposter? dall’attuale collocazione, l’ex Onpi, all’ospedale San Salvatore, nella Casa della Comunit?, al piano -1 dell’Edificio Delta 6. La nuova ubicazione del servizio di Continuit? assistenziale scaturisce dal processo di riorganizzazione logistico della Casa di Comunit? che richiede nuovi assetti – Gli utenti, pertanto, per tutte le necessit?, dovranno far riferimento alla nuova collocazione dell’attivit? all’interno dell’ospedale San Salvatore – si apprende dalla nota stampa.
E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it