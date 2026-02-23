- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 23, 2026
Attualità

Asl1, L’Aquila, dermatologia oncologica: anticipate 400 visite

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:lun 23 feb, 2026L’AQUILA – Attivati due ambulatori in pi? per anticipare oltre 400 visite, gi? prenotate dagli utenti alla Dermatologia oncologica dell’ospedale di L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Con l’attivit? supplementare, che si aggiunge a quella ordinaria, la Asl d? la possibilit? di accorciare i tempi di fruizione della prestazione a chi l’ha gi? prenotata ma con attese oltre i termini stabiliti dalla classe di priorit?.   I due ambulatori aggiuntivi della Dermatologia oncologica del San Salvatore entreranno in funzione a marzo e resteranno attivi fino a giugno – In questo arco temporale verranno anticipate oltre 400 prenotazioni al ritmo, in media, di 30 a settimana – Il Cup ? al lavoro da tempo per ricontattare gli utenti interessati e offrire loro l’opportunit? di abbreviare in modo significativo la visita gi? presente nelle agende delle prenotazioni – aggiunge la nota pubblicata. Lo sforzo messo in campo dalla Asl 1 Abruzzo, con l’entrata in funzione di due ambulatori supplementari, rientra nel novero delle azioni predisposte dall’azienda, diretta dal Manager Paolo Costanzi, per la riduzione delle liste di attesa – si legge sul sito web ufficiale. Tra le iniziative attuate in questa ottica c’? l’organizzazione di due Open day, cio? giornate di prevenzione con accesso libero e senza prenotazione, svoltisi il 25 ottobre e l’8 novembre scorsi in cui sono state contattate 1.022 persone – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it

 

