Asl1, L’Aquila, diagnosi prese di ‘Pet’: nuovo macchinario

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:lun 20 apr, 2026L’AQUILA – Stop ai disagi degli esami eseguiti sul Tir, all’esterno dell’ospedale: da oggi il San Salvatore di L’Aquila dispone di una Pet fissa tra le pi? moderne d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di un gioiello della tecnologia, inaugurato oggi, ospitato in locali nuovi di zecca, realizzati in poco pi? di 10 mesi di lavoro e ricavati da un edificio allo stato grezzo nel Delta 6. La nuova Pet, la cui entrata in funzione segna un vero e proprio spartiacque perch? manda in pensione il precedente servizio su mezzo mobile, ha avuto il ‘battesimo’ questa mattina nella nuova location di circa 700 metri quadrati – aggiunge la nota pubblicata. Decisivi, per arrivare a dotare l’ospedale di un macchinario fisso e di alto livello tecnologico, sono stati, oltre al nuovo Management Asl, Regione e Comune di L’Aquila che, in tutti i passaggi, hanno dato un potente impulso all’intera procedura affinch? l’obiettivo potesse essere centrato, superando le numerose le difficolt? del passato – All’inaugurazione di questa mattina, all’intero del Delta 6, presieduta dal Manager della Asl, Paolo Costanzi, affiancato dal direttore sanitario Carmine Viola, erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Marco Marsilio, l’assessore regionale alla sanit? Nicoletta Ver?, il sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, il senatore Guido Liris, i consiglieri regionali Massimo Verrecchia e Carla Mannetti – aggiunge la nota pubblicata. Il nunzio apostolico, mons. Orlando Antonini, ha impartito la benedizione al nuovo macchinario – aggiunge testualmente l’articolo online. Con fondi Pnrr, per oltre 3 milioni e 300mila euro, oltre alla Pet, gi? installata nell’edificio Delta 6, sono state acquistate due Gamma Camere, temporaneamente collocate nel vecchio reparto di Medicina nucleare, situato all’Edificio 3, diretto dal dott. Massimo Menichini – aggiunge la nota pubblicata. Gli spazi dell’unit? operativa erano inadeguati, per caratteristiche strutturali, ad accogliere la moderna attrezzatura Pet ed ? stato quindi necessario progettare e realizzare ex novo una location all’interno del Delta 6. Peraltro, nel ‘pacchetto’ delle nuove attrezzature acquisite dalla Asl, sono compresi macchinari accessori ma importanti come l’isolatore Schermato e l’Iniettore frazionatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questi macchinari fanno parte delle 14 grandi apparecchiature sanitarie, utilizzate dall’ospedale di L’Aquila, acquistate con fondi Pnrr. Il progetto per la realizzazione dei nuovi locali nel Delta 6, necessari per installare la nuova Pet fissa, ? stato complesso nell’elaborazione e nella messa a terra – si apprende dal portale web ufficiale. Infatti, l’esecuzione di esami con l’impiego di traccianti, cio? sostanze radioattive, richiede l’attuazione di tutta una serie di interventi per ‘schermare’ pareti e parti strutturali, in modo da assicurare le misure di radioprotezione a beneficio di pazienti e operatori sanitari – precisa la nota online. Le pareti sono state ‘imbottite’ con 45 tonnellate di piombo, il cui peso ? sostenuto da strutture di acciaio, collocate nel seminterrato dell’edificio – riporta testualmente l’articolo online. Oltre a queste opere sono stati realizzati tutti gli impianti elettrici, aeraulici, antincendio e di sistema connessi allo svolgimento dell’attivit?. Il costo dei lavori ? oltre 4 milioni e 200mila euro, sostenuti dalla Asl. Il totale complessivo della messa in funzione della Pet, tra acquisto e sistemazione locali, ? quindi di oltre 7 milioni mezzo di euro – I lavori di allestimento dei locali sono state effettuati in 10 mesi (inizio aprile 2025, fine a febbraio scorso), senza interrompere l’attivit? della Medicina nucleare che, nel ‘vecchio’ edificio, ha continuato a garantire le prestazioni grazie all’impagabile impegno di tutto il personale e a un perfetto coordinamento di tutte le operazioni – aggiunge la nota pubblicata. I vantaggi del passaggio da un’attivit? mobile a una fissa sono notevoli – precisa la nota online. Col servizio mobile il paziente doveva attendere, all’interno del Tir che ospitava il vecchio macchinario, una media di circa mezz’ora prima di sottoporsi all’esame perch? i radio farmaci, per poter produrre l’effetto, hanno dei tempi – Al disagio dell’attesa sul mezzo mobile, si univa l’inconveniente del freddo e del caldo eccessivo, a seconda delle stagioni – precisa la nota online. Oggi con la nuova Pet, che rispetto alla vecchia versione mobile che lavorava 3 giorni a settimana, funzioner? 5 giorni su 7, dal luned? al venerd?, i disagi cesseranno col vantaggio, oltretutto, di poter ridurre lievemente la dose di sostanza radioattiva da somministrare al paziente – si apprende dalla nota stampa. A cosa serve la Pet? La procedura viene utilizzata soprattutto in oncologia per valutare lo stadio del tumore, quindi per capirne l’evoluzione e per monitorare il metabolismo della patologia – si apprende dal portale web ufficiale. Il nuovo macchinario installato all’Aquila, grazie all’elevata tecnologia che ne fa uno dei migliori in funzione oggi in Italia, permetter? di fare diagnosi molto pi? accurate ed efficaci grazie all’alta risoluzione, cio? alla qualit? dell’immagine – La Pet, oltrech? in oncologia, viene impiegata in neurologia (diagnosi per Alzheimer e demenze senili) e in cardiologia (valutazioni di ischemie). “Oggi”, dichiara il Manager Costanzi, “presentiamo alla comunit? un servizio di elevata qualificazione che alza ulteriormente gli standard di assistenza: un vanto per l’Aquila e per tutta la provincia, grazie a una tecnologica di eccellenza – viene evidenziato sul sito web. E’ il risultato di un gioco di squadra che ha visto coinvolto al meglio, oltre alla nostra azienda, Regione e Comune, in grande sintonia – Ringrazio i tecnici del servizio patrimonio che hanno curato i difficili lavori; per essi, l’ing. Federico D’Aulerio, l’ing. Stefano Filauri che ha assicurato il rispetto delle norme di sicurezza, l’ing. Fabrizio Andreassi e la sua squadra di tecnici che hanno curato l’acquisto e il collaudo delle apparecchiature e il dr. Vincenzo Giugno che garantisce, quotidianamente, il servizio di radioprotezione” “Inoltre”, conclude Costanzi, “non posso non ringraziare, a nome della collettivit?, il dr. Massimo Di Pietro, gi? responsabile della medicina nucleare, che fin dal 2011, con lungimiranza, si ? battuto affinch? nella provincia dell’Aquila fosse installata questa innovativa tecnologia a servizio della salute dei cittadini” Sulle pareti del reparto figurano illustrazioni donate dall’associazione ‘Viva’, nell’ottica dei processi di umanizzazione degli spazi di cura – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it