Asl1, L’Aquila, dialisi a casa gestite da remoto

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:gio 04 giu, 2026L’AQUILA – Dialisi a domicilio gestite a distanza dal medico tramite la telemedicina – si legge sul sito web ufficiale. All’ospedale di L’Aquila, nel reparto dialisi, diretto dalla dott.ssa Marilena Tunno, ? stata avviata una nuova modalit? di assistenza e di monitoraggio da remoto che permette al malato di essere seguito nella propria abitazione o in una struttura sanitaria tramite indicazioni e direttive dello specialista, senza la sua presenza fisica – viene evidenziato sul sito web. Il progetto, alla cui attivazione hanno contribuito il Dipartimento medico guidato dal dott. Alessandro Grimaldi e la direzione sanitaria di presidio, diretta dalla dott.ssa Giovanna Micolucci, ha mosso i primi passi nei giorni scorsi e riguarda pazienti in dialisi peritoneale, emodialisi domiciliare o anche ospitati nei centri di assistenza limitata (Cal). In sostanza, tramite il controllo da remoto del medico, ? possibile, durante la dialisi, supportare lo stesso paziente oppure l’eventuale caregiver. Il sostegno medico viene attuato con i cosiddetti totem, dispositivi mobili con videocamera, collocati a domicilio del malato, che trasmettono video e audio e consentono di interagire col reparto dell’ospedale di L’Aquila, stabilendo cos? un filo diretto tra specialisti e assistiti e garantendo un controllo costante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’attuazione del progetto ? frutto di un gioco di squadra della dialisi che ha coinvolto medici, infermieri e altri operatori – precisa il comunicato. La Asl della provincia di L’Aquila, guidata dal Manager Paolo Costanzi, ? una delle prime in Regione a puntare con forza nel settore con l’acquisto di 4 totem a cui se ne aggiungeranno altri – aggiunge la nota pubblicata. Gli operatori dell’unit? operativa dialisi del San Salvatore, nei giorni scorsi, hanno seguito specifici corsi di formazione per attivare il progetto di telemedicina – viene evidenziato sul sito web. Col nuovo sistema vi sono molteplici vantaggi: si riducono le dialisi in ospedale, si d? la possibilit? al malato che ne ha bisogno di avere un supporto dello specialista e, soprattutto, si d? l’opportunit? ai malati pi? anziani o con difficolt? di deambulazione di ridurre gli accessi in ospedale per la dialisi – precisa il comunicato. Come detto, la modalit? telemedicina viene applicata, oltrech? nel domicilio del paziente, nei centri di assistenza limitata, che accolgono emodializzati, in cui la presenza del medico ? garantita saltuariamente – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it