Asl1, L’Aquila, dialisi in movimento: progetto Asl-Univaq

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:mar 12 mag, 2026L’AQUILA – Attivit? fisica durante la dialisi per favorire benefici fisici e psicologici a pazienti trapiantati di rene o in dialisi – aggiunge la nota pubblicata. E’ la finalit? dell’iniziativa, in corso al reparto dialisi dell’ospedale di L’Aquila, diretto dalla dott.ssa Marilena Tunno, avviata di recente, che avr? una durata di otto settimane – Si tratta di un progetto attuato in collaborazione con la facolt? di Scienze motorie dell’Universit? di L’Aquila, che fa capo al Dipartimento Discab e Mesva, col Centro Chirurgia trapianti di L’Aquila, diretto dal prof. Fabio Vistoli e col Centro regionale trapianti, guidato dalla dott.ssa Daniela Maccarone – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questa prima fase, l’attivit? motoria viene effettuata sui pazienti in dialisi ma a breve coinvolger? anche altri che si sono sottoposti a trapianto di rene – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ad affiancare i pazienti nell’attivit? fisica, durante la dialisi, oltre alla dirigente psicologa Diana Lupi, ci sono laureati e laureandi di Scienze Motorie, coordinati dalla prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra – viene evidenziato sul sito web. Le sessioni riservate al movimento, durante i trattamenti dialitici, si tengono due volte a settimana – si legge sul sito web ufficiale. L’esercizio fisico, in modalit? moderata, ? strutturato sulla base delle pi? recenti evidenze scientifiche secondo un approccio personalizzato sicuro e orientato alla promozione del benessere biopsicosociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’attivit? fisica viene attuata sulla base di una selezione dei pazienti che riguarda una serie di parametri tra cui et? e condizioni di salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nei soggetti affetti da malattia renale cronica ? frequente ritrovare uno stile di vita sedentario e una riduzione delle abilit? fisiche, anche per le frequenti complicanze e comorbidit?. Stimolare la mobilit? migliora quindi la qualit? della vita del malato – recita il testo pubblicato online. “Lo svolgimento di esercizi motori”, dichiara la dott.ssa Tunno, “non riguarda la performance bens? il recupero e il mantenimento delle normali abitudini quotidiane ed ? mirato al contrasto della sarcopenia, alla riduzione del rischio cardio vascolare e della sedentariet? nonch? a favorire maggiore autostima nelle pratiche di tutti i giorni.”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it