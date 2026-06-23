Asl1, L’Aquila, dipendenze: più azzardo, meno alcol, droga stabile

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:mar 23 giu, 2026L’AQUILA – In aumento gli utenti del gioco d’azzardo, lieve flessione per l’alcol, sostanzialmente stabile la casella delle droghe – si apprende dalla nota stampa. E’ la ‘fotografia’ che emerge dal confronto dell’attivit? 2024-2025 del Serd (Servizio Dipendenze) di L’Aquila, diretto dalla dott.ssa Daniela Spaziani – aggiunge la nota pubblicata. Tra tutti gli utenti la sostanza stupefacente pi? consumata ? la cocaina/crack, seguita da eroina, mentre per l’alcol il primo posto ? del vino, ‘tallonato’ dalla birra – viene evidenziato sul sito web. In aumento anche l’uso di Nuove Sostanze Psicoattive e di benzodiazepine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Di questi aspetti, insieme ad altri, si parler? venerd? prossimo 26 giugno, all’Aquila, alla Casa del Volontariato, in via Saragat, nel corso di un convegno sull’Auto-Mutuo-Aiuto, dalle ore 14.30 alle ore 19.00, promosso dal Serd. Il convegno si tiene in concomitanza della celebrazione della giornata mondiale della lotta alla droga; ? organizzato con il supporto del Terzo Settore (Associazione di Volontariato Vides Spes) e sar? inserito nel Piano Triennale delle Dipendenze Patologiche grazie, in particolare, al sostegno della direzione aziendale, guidata dal Manager Paolo Costanzi e del direttore sanitario aziendale Carmine Viola – si apprende dal portale web ufficiale. Al convegno parteciperanno tutti i gruppi del territorio che si confronteranno e offriranno preziose testimonianze in modo da coinvolgere il pi? possibile la comunit? e contribuire a sensibilizzarla – Lo scorso anno, in totale, gli utenti a carico del Serd sono stati 778 rispetto ai 753 del 2024. Per le droghe c’? stato un impercettibile aumento delle persone in carico, da 398 (2024) a 399 utenti, mentre per l’alcol una diminuzione di 8 (207 lo scorso anno rispetto alle 215 del precedente). Aumento di 5 utenti (56 contro 51 del 2024) per le problematiche gioco correlate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per le sostanze stupefacenti, la fascia d’et? pi? colpita ? 40-49 anni; l’utente pi? giovane ha 15 anni – aggiunge la nota pubblicata. Per l’alcol prevalgono persone oltre 60 anni, idem per il gioco d’azzardo – Nella fascia d’et? 15-24 anni si registrano, in totale, 52 giovani utenti, soprattutto consumatori di sostanze – Nel 2025 tra i ragazzi ? sembrato aumentare sempre di pi? l’uso dei Social Media e dei Social Network che comportano rischi di sviluppo di veri e propri comportamenti dipendenti – precisa il comunicato. Lo scorso anno il Serd, attraverso il Centro Diurno Terapeutico, struttura riabilitativa a carattere semiresidenziale, ha assistito 121 utenti e 40 familiari – Sul fronte della prevenzione, il Serd ha tenuto corsi informativi rivolti agli studenti di Istituti Superiori, organizzato convegni scientifici, istituito lo Sportello d’Ascolto per studenti presso l’Istituto Colecchi-Da Vinci (2 sedi) e svolto corsi informativo-educativi presso il Consultorio rivolti alle donne in gravidanza – Una specifica attivit? di prevenzione ? stata quella dell’Unit? di Strada, svolta in collaborazione con il Vides Spes, rivolta principalmente ai giovani e ai ragazzi, per sensibilizzarli sui rischi connessi all’uso/abuso di sostanze e all’uso improprio dei dispositivi digitali.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it