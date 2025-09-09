Asl1, L’Aquila, donazione organi: la generosità ‘risuona’ col jazz

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:mar 09 set, 2025L’AQUILA – Affidare alle struggenti note del jazz il messaggio sulla donazione d’organi come dono verso gli altri e gesto di alto valore etico – E’ stato questo il senso della presenza all’Aquila, domenica scorsa, alla manifestazione “Jazz per le terre del Sisma”, del Centro Regionale Trapianti e del Coordinamento Aziendale per i trapianti della Asl 1 Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Nell’iconico Parco della Memoria gli organizzatori, anche quest’anno, hanno dato ai medici la parola per offrire a tutti i presenti un momento di riflessione sulla problematica della donazione degli organi dopo la morte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per l’occasione sono state distribuite delle brochure sull’argomento per avere tutte le informazioni – precisa la nota online. “E pi? che mai necessario”, dicono i medici, “riaffermare l’importanza della cultura della donazione d’organi perch? i no al prelievo sono ancora tanti – aggiunge la nota pubblicata. Invece una scelta consapevole in vita, sulla possibilit? di permettere ai malati in lista d’attesa per trapianto di continuare a vivere, pu? fare la differenza”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it