Asl1, L’Aquila, eseguito per la prima volta in Abruzzo un innovativo doppio intervento di urologia robotica

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:lun 13 lug, 2026L’Aquila – Per la prima volta in Abruzzo, e tra i pochi centri in Italia, l’Unit? Operativa Complessa di Urologia Aziendale della ASL 1, nel presidio ospedaliero San Salvatore dell’Aquila, ha eseguito con successo un intervento combinato di prostatectomia radicale robotica e impianto contestuale di protesi peniena su un paziente affetto da carcinoma prostatico avanzato – L’intervento rappresenta un’importante innovazione nel trattamento delle forme pi? aggressive di tumore della prostata – si apprende dal portale web ufficiale. In questi casi, infatti, la necessit? di asportare completamente la ghiandola prostatica rende spesso inevitabile il sacrificio dei fasci nervosi responsabili della funzione erettile, con conseguenze significative sulla qualit? della vita del paziente – Grazie alla procedura eseguita all’ospedale dell’Aquila, ? stato possibile affrontare in un’unica seduta operatoria sia l’asportazione radicale del tumore mediante chirurgia robotica sia l’impianto di una protesi peniena, evitando un secondo intervento chirurgico e consentendo un pi? rapido recupero funzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il paziente ? stato dimesso dopo appena tre giorni dall’intervento, in buone condizioni generali – aggiunge la nota pubblicata. ?Questo tipo di procedura?, spiega il direttore della U.O.C. di Urologia Aziendale, dott. Boris Di Pasquale, ?richiede un perfetto coordinamento tra la chirurgia oncologica e quella andrologica, oltre a una consolidata esperienza sia nelle tecniche robotiche sia nell’impianto di protesi peniene – Il nostro centro ha sviluppato nel tempo competenze specifiche in entrambi gli ambiti, che oggi ci consentono di offrire ai pazienti un trattamento altamente specialistico – aggiunge testualmente l’articolo online. L’obiettivo non ? soltanto garantire la radicalit? oncologica dell’intervento, ma anche preservare, per quanto possibile, gli aspetti funzionali e psicologici che incidono profondamente sulla qualit? della vita dopo la cura del tumore?. L’intervento ? stato eseguito dal direttore della struttura, dott. Boris Di Pasquale, insieme ai dottori Giovanni Battista Clemente, Stefano Masciovecchio e Guido Ranieri – La procedura conferma il livello di specializzazione raggiunto dall’Urologia aziendale della ASL 1, che continua a investire nelle tecnologie pi? avanzate e nelle competenze professionali per offrire ai pazienti percorsi di cura sempre pi? innovativi, efficaci e orientati non solo alla guarigione, ma anche al recupero della migliore qualit? di vita possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it