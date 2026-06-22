Asl1, L’Aquila: feeling Psichiatria-Vasco: medici e utenti al concerto

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:lun 22 giu, 2026L’AQUILA – Utenti e operatori del Centro diurno psichiatrico di L’Aquila saranno domani ad Ancona al concerto di Vasco Rossi che un anno fa elogi? pubblicamente, sui propri canali social, la musicoterapia adottata dal servizio di Psichiatria dell’ospedale San Salvatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. La presenza di utenti e operatori, cinque in tutto, all’evento della rockstar, rinsalda il feeling ideale tra il celebre personaggio e il Servizio psichiatria dell’ospedale di L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. In un suo post, pubblicato nell’agosto scorso, il cantautore cit? espressamente il dott. Stefano Ventruto, tecnico della riabilitazione psichiatrica, per gli effetti positivi della musica in termini di riabilitazione dei pazienti, risultati riportarti dalla ‘Rivista di psichiatria’, una delle testate pi? importanti del settore – L’apprezzamento di uno dei massimi esponenti della musica rock costituisce una gratificazione per il servizio e per l’azienda sanitaria – Tra l’altro domani, in occasione del concerto ad Ancona, medici e pazienti indosseranno una maglietta con la scritta: ‘La musicoterapia ? per tutti’, frase che richiama la citazione del post di Rossi sulla musicoterapia di L’Aquila – Il team degli autori del Metodo Music Hospital, oltre a Ventruto, ? composto dal dott. Paolo Stratta, direttore della Psichiatria Adulti e Direttore Responsabile del Centro Diurno Psichiatrico, dagli psichiatri prof. Alessandro Rossi e prof.ssa Francesca Pacitti nonch? dalla dott.ssa Silvia Maritato, specializzanda – si apprende dal portale web ufficiale. “La partecipazione al concerto di Rossi”, dichiara il dott. Ventruto, “sar? una bella esperienza che lascer? di sicuro vibrazioni emotive importanti su tutti noi – Avremo modo di respirare dal vivo l’atmosfera del concerto di un grande cantautore che ha dimostrato sensibilit? per la terapia che portiamo avanti”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it