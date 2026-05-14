Asl1, L’Aquila, fragilità anziani: domenica giornata di prevenzione

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:gio 14 mag, 2026L’AQUILA – Una giornata incentrata sulla prevenzione delle fragilit? cognitive e fisiche degli anziani, accompagnata da test, valutazioni mediche e indicazioni delle regole da seguire per invecchiare bene ed essere longevi – precisa la nota online. Correr? su questi binari l’iniziativa, dal titolo: “Pi? salute, pi? vita”, in programma domenica 17 maggio all’Aquila, alle ore 9.15, alla Casa del Volontariato, in via Saragat, promossa dal reparto di Geriatria dell’ospedale di L’Aquila insieme all’Aida (Associazione insieme per i diritti degli anziani). I medici del presidio aquilano incontreranno la popolazione interessata per parlare di longevit? ed effettuare screening basati sulla somministrazione di test. In aggiunta, verranno compiute misurazioni della massa grassa sui partecipanti e verifiche sulla base di altri parametri – I riscontri saranno comunicati ai medici di famiglia per l’avvio di eventuali azioni di contrasto alle fragilit? e di sostegno al soggetto anziano – riporta testualmente l’articolo online. L’incontro di domenica prossima si snoder? su alcuni interventi degli operatori sanitari del reparto di Lungodegenza e Geriatria del San Salvatore – La direttrice dell’Unit? operativa, dott.ssa Mariapia Iovenitti, parler? del canone della longevit? e, a seguire, ci saranno gli interventi della dott.ssa Chiara Zarivi, che dibatter? di sarcopenia e fragilit?, e della dott.ssa Gabriella Bontempo che centrer? la sua relazione su osteoporosi e vitamina D. “La giornata”, dichiara la dott.ssa Iovenitti, “mira a dare informazioni utili alla popolazione, in particolare a quella pi? anziana, finalizzate a prevenire condizioni di fragilit? e, laddove gi? esistano, a intervenire con la collaborazione dei medici di famiglia – viene evidenziato sul sito web. Un’occasione per coinvolgere i soggetti meno giovani e renderli pi? partecipi di processi e azioni che favoriscono la longevit?”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it