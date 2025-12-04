Asl1, L’Aquila, grande adesione allo screening sull’AIDS

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:gio 04 dic, 2025L’Aquila – Larga partecipazione allo screening sull’Aids dei giorni scorsi all’Aquila: controlli su 80 persone – L’iniziativa, nel segno della prevenzione, svoltasi luned? scorso al centro commerciale L’Aquilone, ? stata promossa dal reparto Malattie infettive dell’ospedale di L’Aquila e dal comitato locale della Croce Rossa Italiana – si legge sul sito web ufficiale. L’adesione allo screening, consistente in un test gratuito e anonimo, ha superato le migliori aspettative, segno che la sensibilizzazione sull’appuntamento con la prevenzione ha avuto effetto – Ulteriore motivo di soddisfazione ? stata la partecipazione di molti giovani che costituiscono la fascia di popolazione pi? esposta al rischio di contagio – aggiunge testualmente l’articolo online. “La risposta dei cittadini all’invito di sottoporsi al test”, dichiara il dott. Alessandro Grimaldi, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia dell’Aquila e direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore, “? stata molto significativa – si apprende dal portale web ufficiale. Il test HIV ? uno strumento fondamentale di prevenzione: arrivare prima alla diagnosi significa poter accedere a cure efficaci e vivere una vita piena e normale – La sensibilizzazione resta un pilastro essenziale della salute pubblica – viene evidenziato sul sito web. ” Il dott. Arturo Ciccullo, coordinatore dell’iniziativa, sottolinea il lavoro di squadra e logistico durante la giornata di screening. “Desidero ringraziare la Croce Rossa Italiana e i suoi volontari, impeccabili nell’organizzazione e nell’accoglienza”, dichiara Ciccullo, “nonch? i medici e gli infermieri del reparto che hanno garantito professionalit? e disponibilit? per tutta la durata dell’evento – recita il testo pubblicato online. Un semplice test pu? cambiare il percorso di una persona” Va ricordato che il test HIV si pu? effettuare, sempre in forma anonima e gratuita, nell’ambulatorio di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel 2023 in Italia sono state segnalate circa 2.400 nuove diagnosi, corrispondenti a un’incidenza di 4 nuovi casi per 100.000 residenti, un dato in aumento rispetto agli anni precedenti. Il 59% delle nuove diagnosi avviene in fase tardiva e quindi oltre la met? delle persone scopre l’infezione quando il sistema immunitario ? gi? compromesso

