giovedì, Agosto 21, 2025
Attualità

Asl1, L’Aquila: il Centro Regionale Trapianti al congresso mondiale di San Francisco

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:gio 21 ago, 2025L’Aquila – Visibilit? internazionale per il Centro Regionale Trapianti di L’Aquila con la partecipazione al congresso mondiale della branca, il World Transplant Congress, che ha riunito la comunit? scientifica e trapiantologica a San Francisco, negli Stati Uniti, dal 2 al 6 agosto scorsi.  La presenza all’appuntamento scientifico, tenutosi oltreoceano, ? un prestigioso riconoscimento dell’attivit? e del ruolo svolto da anni dal Centro regionale trapianti Abruzzo e Molise, con sede all’ospedale San Salvatore – si apprende dalla nota stampa.   A rappresentare al consesso mondiale americano la struttura organizzativa e di coordinamento dei trapianti ? stato il dott. Alberto D’Annunzio che ha illustrato uno studio dal titolo “Impact of the deceased donor’s risk profile on recipient and kidney survival: a single-centre study” che, in sostanza, riguarda la sicurezza dei reni trapiantati al San Salvatore e che offre elementi originali per la valutazione della qualit? di tali organi.   La ricerca ? frutto di una collaborazione tra il Centro trapianti, di cui ? responsabile la dott.ssa Daniela Maccarone, il reparto di Chirurgia generale e dei trapianti d’organo, diretto dal prof. Fabio Vistoli, e l’Universit? di L’Aquila che si ? avvalsa del prezioso contributo del prof. Stefano Necozione e della prof.ssa Leila Fabiani, ordinari di Igiene e Medicina Preventiva – viene evidenziato sul sito web.     La presenza all’assemblea scientifica di San Francisco ha avuto un significato importante perch? si ? trattato della prima partecipazione del Centro Regionale Trapianti a un congresso mondiale, a cui si viene ammessi con proposte di studi di particolare interesse, presentati da strutture che svolgono un lavoro di qualit?, riconosciuto nel tempo e supportato da dati oggettivi – aggiunge la nota pubblicata. I risultati ottenuti sono stati raggiunti anche grazie a un lavoro compiuto in sinergia all’interno di un percorso di Dottorato di ricerca in Medicina Clinica e Sanit? Pubblica – si legge sul sito web ufficiale.    “La partecipazione al congresso di San Francisco”, dichiarano Maccarone e Vistoli, “conferma la professionalit? del Centro aquilano, capace di confrontarsi con i grandi temi della ricerca trapiantologica e di mantenere sempre il focus sulla persona e sulla qualit? delle cure, come dimostrano i risultati dello studio presentato in occasione della convention statunitense – Un motivo di orgoglio e di stimolo a proseguire sulla via della ricerca per offrire a cittadini e pazienti un servizio sempre pi? volto all’eccellenza”   

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it

 

