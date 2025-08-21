Asl1, L’Aquila: il Centro Regionale Trapianti al congresso mondiale di San Francisco

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:gio 21 ago, 2025L’Aquila – Visibilit? internazionale per il Centro Regionale Trapianti di L’Aquila con la partecipazione al congresso mondiale della branca, il World Transplant Congress, che ha riunito la comunit? scientifica e trapiantologica a San Francisco, negli Stati Uniti, dal 2 al 6 agosto scorsi. La presenza all’appuntamento scientifico, tenutosi oltreoceano, ? un prestigioso riconoscimento dell’attivit? e del ruolo svolto da anni dal Centro regionale trapianti Abruzzo e Molise, con sede all’ospedale San Salvatore – si apprende dalla nota stampa. A rappresentare al consesso mondiale americano la struttura organizzativa e di coordinamento dei trapianti ? stato il dott. Alberto D’Annunzio che ha illustrato uno studio dal titolo “Impact of the deceased donor’s risk profile on recipient and kidney survival: a single-centre study” che, in sostanza, riguarda la sicurezza dei reni trapiantati al San Salvatore e che offre elementi originali per la valutazione della qualit? di tali organi. La ricerca ? frutto di una collaborazione tra il Centro trapianti, di cui ? responsabile la dott.ssa Daniela Maccarone, il reparto di Chirurgia generale e dei trapianti d’organo, diretto dal prof. Fabio Vistoli, e l’Universit? di L’Aquila che si ? avvalsa del prezioso contributo del prof. Stefano Necozione e della prof.ssa Leila Fabiani, ordinari di Igiene e Medicina Preventiva – viene evidenziato sul sito web. La presenza all’assemblea scientifica di San Francisco ha avuto un significato importante perch? si ? trattato della prima partecipazione del Centro Regionale Trapianti a un congresso mondiale, a cui si viene ammessi con proposte di studi di particolare interesse, presentati da strutture che svolgono un lavoro di qualit?, riconosciuto nel tempo e supportato da dati oggettivi – aggiunge la nota pubblicata. I risultati ottenuti sono stati raggiunti anche grazie a un lavoro compiuto in sinergia all’interno di un percorso di Dottorato di ricerca in Medicina Clinica e Sanit? Pubblica – si legge sul sito web ufficiale. “La partecipazione al congresso di San Francisco”, dichiarano Maccarone e Vistoli, “conferma la professionalit? del Centro aquilano, capace di confrontarsi con i grandi temi della ricerca trapiantologica e di mantenere sempre il focus sulla persona e sulla qualit? delle cure, come dimostrano i risultati dello studio presentato in occasione della convention statunitense – Un motivo di orgoglio e di stimolo a proseguire sulla via della ricerca per offrire a cittadini e pazienti un servizio sempre pi? volto all’eccellenza”

