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Asl1, L’Aquila, l’Arcivescovo D’Angelo visita l’ospedale per la Pasqua

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ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:ven 27 mar, 2026L’AQUILA –  Questa mattina l’arcivescovo di L’Aquila, mons. Antonio D’Angelo, ha visitato l’ospedale San Salvatore per formulare gli auguri di Pasqua ai malati e ai vertici Asl. Il prelato, accompagnato dal medico personale e capo del protocollo della Curia arcivescovile, dott. Gabriele De Cata nonch? dal cappellano dell’ospedale, padre Luciano, ha incontrato nell’aula Dal Brollo il Manager Paolo Costanzi, alla presenza del direttore amministrativo Dino Piccari, rivolgendo un cordiale saluto agli operatori sanitari presenti con parole di augurio e sostegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Successivamente l’arcivescovo ha visitato i reparti di Medicina interna e Pneumologia, portando la sua vicinanza ai ricoverati ed esprimendo lode e incoraggiamento a chi lavora in ospedale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it

 

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