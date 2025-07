Asl1, L’Aquila: le asportano il tumore e recupera la vista

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:ven 11 lug, 2025L’AQUILA – Recupera la vista grazie all’asportazione del tumore alle meningi, che comprimeva i nervi ottici, compiuta dai chirurghi senza fare incisioni su volto o capo: l’eccezionale intervento ? stato compiuto all’ospedale di L’Aquila su una paziente non italiana – si apprende dal portale web ufficiale. La procedura di rimozione del tumore ? stata attuata per via endoscopica transfenoidale, vale a dire attraverso la cavit? nasale e il seno sfenoidale, collocato nella parte posteriore del naso: si tratta di una modalit? operativa, appannaggio solo di poche strutture italiane – L’intervento ? stato effettuato in tandem, nelle settimane scorse, dal reparto di Neurochirurgia e chirurgia Maxillo-Facciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’?quipe era composta dal prof. Filippo Giovannetti, direttore della maxillo-facciale, affiancato dalla dott.ssa Martina Zonca, e dal dott. Alessandro Ricci, direttore della Neurochirurgia, affiancato a sua volta dalla dott.ssa Soheila Raysi nonch? dagli anestesisti dott.ssa Giovanna Di Filippo e dott. Davide Fionda – Il lavoro ? stato supportato al meglio dal personale di sala operatoria, strumentisti, infermieri e ooss. I medici hanno diagnosticato il meningioma (tumore benigno delle meningi, le membrane che rivestono il cervello) al termine di una serie di accertamenti diagnostici strumentali, avviati sulla base delle difficolt? visive riferite dalla paziente – si apprende dalla nota stampa. I disturbi alla vista erano dovuti alla compressione del chiasma ottico, causato dall’espansione della patologia tumorale che, anche se benigna, pu? provocare l’‘effetto massa’ sulle strutture circostanti – aggiunge la nota pubblicata. L’intervento, molto delicato perch? riguardante le cosiddette strutture ‘nobili’ vascolari e nervose, ? stato portato a termine con successo, tanto che attualmente la paziente, che ha recuperato completamente la vista, sta eseguendo i consueti controlli ambulatoriali e radiologici, che risultano regolari – La riuscita del complesso intervento ? stata resa possibile dalla sinergia, sempre pi? stretta, tra neurochirurghi e maxillofacciale, una strategia operativa ribadita all’ultimo congresso nazionale di chirurgia maxillofacciale, svoltosi nei giorni scorsi a Napoli – Una collaborazione indispensabile tra unit? operative per offrire al paziente scelte terapeutiche sempre pi? avanzate e all’avanguardia – viene evidenziato sul sito web.

