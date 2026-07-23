Asl1, L’Aquila, nuova centrale 118: ripresi lavori

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:gio 23 lug, 2026L’AQUILA – Sono ripresi oggi i lavori del primo lotto per la realizzazione della nuova centrale del 118 di L’Aquila dopo lo stop dovuto ad alcune criticit? emerse rispetto al progetto originario che hanno reso necessario spostare in un altro punto, all’interno dell’area gi? individuata nei pressi dell’ospedale, la collocazione della nuova sede operativa – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo le modifiche al progetto iniziale, riconducibili alle criticit? del sottosuolo, che ne avevano imposto la sospensione, i lavori sono ripartiti in data odierna e ora si dovr? procedere secondo la tabella di marcia fissata – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto, nel suo complesso, ? stato finanziato per un totale di oltre 10 milioni: 5 milioni e 308mila il primo lotto (relativo alla realizzazione dell’hangar e dell’elisuperficie), 5 milioni 287 mila il secondo (costruzione della Centrale). L’altra importante novit? ? relativa alla pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori del secondo lotto – recita il testo pubblicato online. Per questa ulteriore fase, l’azienda sanitaria ha pubblicato un avviso di indagine di mercato per selezionare dieci societ? a cui affidare, dopo una valutazione finale, l’esecuzione dei lavori del secondo lotto – riporta testualmente l’articolo online. L’avvio di oggi del primo lotto arriva dopo le varianti introdotte al progetto originario che hanno richiesto impegnativi passaggi burocratici e autorizzazioni – precisa la nota online. “Sotto questo aspetto”, dichiara il Manager Paolo Costanzi, “intendo ringraziare il Comune di L’Aquila, la Sovrintendenza di Belle Arti e Paesaggio, i Vigili del fuoco e tutte le altre istituzioni che hanno dato il loro contributo al completamento dell’iter di pareri e autorizzazioni – aggiunge la nota pubblicata. La nuova centrale del 118 di L’Aquila rappresenta uno snodo cruciale per alzare ancora il livello di prestazioni del servizio che impatta non solo sulla provincia ma anche oltre”

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it