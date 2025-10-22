Asl1, L’Aquila, nuova frontiera nella cura del Parkinson: elettrodi cerebrali con simulazione pre-operatoria

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mer 22 ott, 2025L’Aquila – Elettrodi posizionati nel cervello per ridurre il tremore del Parkinson con una simulazione pre-operatoria che consente di attuare l’intervento con minuziosa precisione – Nelle settimane scorse il reparto di neurochirurgia dell’ospedale dell’Aquila, che la pratica gi? da anni, ha eseguito una procedura di stimolazione cerebrale profonda (Dbs, Deep brain stimulation) con una novit? tecnologica: l’uso di un casco stereotassico che ricostruisce l’anatomia delle strutture craniche del paziente e in particolare di quelle interessate dall’operazione – Il casco, che si avvale di un potente software, d? la possibilit? di eseguire una accurata simulazione prima di effettuare l’intervento, prevedendo il percorso migliore da seguire e riducendo al minimo le complicanze – si apprende dalla nota stampa. L’applicazione di elettrodi cerebrali nei nuclei profondi dell’encefalo, alterati dalla malattia, permette di migliorare significativamente la qualit? di vita dei pazienti e di diminuire l’entit? del tremore – si apprende dalla nota stampa. L’operazione, effettuata su paziente sveglio e collaborante, ? stata compiuta dal dott. Francesco Abbate, che opera nel reparto di neurochirurgia diretto dal dott. Alessandro Ricci, in un lavoro di team con la dott.ssa Patrizia Sucapane del reparto di neurologia, diretto dalla prof.ssa Simona Sacco, con gli anestesisti dott. Marco Vespasiano e dott.ssa Donatella Trovarelli e con l’importante contributo del gruppo infermieristico – recita il testo pubblicato online. Per la stimolazione cerebrale profonda, che in Abruzzo si effettua solo all’ospedale dell’Aquila, la Regione ha istituito uno specifico Pdta (percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale). Nella cura dei disturbi del movimento la procedura Dbs ? un fiore all’occhiello della sanit? abruzzese ed elemento di attrazione di utenza da altre realt? regionali – precisa il comunicato. Infatti, l’adozione di questa metodica da parte della neurochirurgia dell’ospedale San Salvatore richiama pazienti da Lazio, Sicilia, Campania e Puglia, creando mobilit? attiva – si legge sul sito web ufficiale. Il Parkinson colpisce oltre 1,2 milioni di persone in Europa e si stima che il numero possa raddoppiare entro il 2031.

