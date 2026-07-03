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Asl1, L’Aquila, nuova tecnologia per la diagnosi del tumore al seno

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ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:ven 03 lug, 2026L’Aquila – La Diagnostica Senologica dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila si arricchisce di un’avanzata tecnologia per la diagnosi delle patologie mammarie: la biopsia guidata da mammografia con mezzo di contrasto (CEM-guided biopsy). La metodica, resa possibile dall’installazione di un innovativo software tridimensionale dedicato, consente di eseguire in un’unica seduta sia l’esame mammografico con mezzo di contrasto sia il prelievo bioptico della lesione sospetta, riducendo significativamente i tempi diagnostici e migliorando il percorso clinico delle pazienti – L’Unit? Operativa di Radiologia Senologica diretta dalla dottoressa Maria Gabriella Casilio, gi? centro di riferimento per lo Screening Mammografico della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, ? attualmente l’unica struttura regionale a utilizzare questa metodica – si legge sul sito web ufficiale. La biopsia CEM-guidata trova particolare applicazione nelle lesioni che mostrano captazione del mezzo di contrasto ma non risultano identificabili mediante mammografia convenzionale o ecografia – si legge sul sito web ufficiale. In questi casi, la metodica permette di ottenere un campionamento mirato direttamente nell’area biologicamente pi? attiva della lesione, migliorando la specificit? diagnostica e riducendo il rischio di procedure invasive non necessarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Rispetto alla biopsia guidata da risonanza magnetica, che finora rappresentava la principale alternativa diagnostica in tali situazioni, la nuova procedura presenta tempi di esecuzione notevolmente inferiori, maggiore tollerabilit? per la paziente e una pi? efficiente gestione delle risorse – si apprende dalla nota stampa. “La biopsia CEM-guidata”, sottolinea la dottoressa Casilio, “consente di integrare diagnostica avanzata e radiologia interventistica in un unico percorso, accelerando i tempi di diagnosi e favorendo una pianificazione terapeutica pi? tempestiva e appropriata – si apprende dal portale web ufficiale. La moderna radiologia senologica accompagna la paziente lungo tutte le fasi del percorso di cura: dalla prevenzione alla diagnosi, dalla stadiazione al follow-up, con un approccio multidisciplinare orientato alla qualit?, alla sicurezza e alla centralit? della persona”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it

 

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