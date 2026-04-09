Asl1, L’Aquila: nuovo ambulatorio per ‘vegliare’ sui disturbi del sonno

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:gio 09 apr, 2026L’AQUILA – Attivato, all’ospedale di L’Aquila, un centro specializzato per i disturbi del sonno – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un ambulatorio, operante all’interno del servizio di Neurofisiopatologia del San Salvatore, di cui ? responsabile il dott. Nicola Cimini, dotato di strumentazioni all’avanguardia e di personale medico con specifico percorso formativo – recita il testo pubblicato online. L’ambulatorio ? ubicato al primo piano dell’Edificio L1 del San Salvatore e tratta di disturbi che vanno dall’insonnia ai problemi del movimento nel sonno e comprendono insonnia, ipersonnie centrali, anomalie del ritmo cardiaco, parasonnie, disturbi del movimento sonno relati e disturbi del sonno secondari ad altre condizioni mediche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In Italia ne sono colpiti circa 12 milioni di persone e l’insonnia cronica o transitoria affligge un adulto su 4, con una prevalenza femminile del 60%. Aperto il venerd?. In questa prima fase l’ambulatorio del San Salvatore sar? aperto una volta a settimana, il venerd?, dalle ore 14.30 alle 19.00 (per info 0862/368777, dalle ore 12 alle 13.45, dal luned? al sabato). Per accedere all’ambulatorio serve la prenotazione Cup con la specifica dicitura sulla prescrizione, da parte del medico di famiglia: ‘Visita neurologica per disturbi del sonno’. Macchinari all’avanguardia – Il nuovo centro per il sonno ? dotato di apparecchiature di ultima generazione, tra cui un polisonnigrafo, donato dall’associazione ‘L’Aquila per la vita’, dal Rotary Club e da un gruppo di imprenditori locali che la Direzione Asl ringrazia per l’atto di generosit?. Lo staff. A dirigere l’ambulatorio ? il dott. Cimini, affiancato dalla dott.ssa Valentina Taranta e da cinque tecnici: Lina Tofanacchio, Natalia Nardecchia, Sara Rotellini, Daniele Moretti e Roberta Filauro – aggiunge testualmente l’articolo online. Tre le infermiere: Loredana Ricci, Patrizia Lepidi e Martina Carconi – Il medico: “Occhio ai sintomi” “I disturbi del sonno”, dichiara il dott. Cimini, “spesso non vengono diagnosticati tempestivamente e molti pazienti li considerano normali o temporanei, sottovalutando sintomi come stanchezza diurna o risvegli frequenti finch? non interferiscono gravemente con la vita quotidiana – si apprende dal portale web ufficiale. La diagnosi precoce ? fondamentale per intervenire subito e avviare la terapia giusta”

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it