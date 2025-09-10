Asl1, L’Aquila, oculistica: strumento di ultima generazione

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:mer 10 set, 2025L’AQUILA – Strumento di ultima generazione per l’attivit? della Banca degli occhi e della Clinica oculistica dell’ospedale San Salvatore di L’Aquila per elevare la qualit? delle diagnosi con moderne tecnologie – si apprende dalla nota stampa. Lo strumento, che entra in funzione oggi, ? l’Oct Heidelberg che verr? utilizzato per esami non invasivi di cornea e retina con cui la Banca degli occhi, unitamente alla Clinica oculistica, potr? assicurare diagnosi ancora pi? raffinate e monitorare con efficacia le patologie dell’occhio – riporta testualmente l’articolo online. La nuova strumentazione sar? impiegata per fluorangiografie ed esami al verde indocianina (colorante fluorescente usato come tracciante per la diagnosi) Gli specialisti disporranno cos? di un nuovo strumento per indagare, prevenire e contrastare al meglio le patologie della retina e quelle della macula attraverso accurate analisi e approfondimenti – precisa il comunicato. Dopo il breve periodo di formazione professionale degli operatori, sulle modalit? di utilizzo della nuova tecnologia, il direttore della Banca degli occhi e della microchirurgia oculare, Germano Genitti e quello della Clinica oculistica, Silvio Di Staso, hanno organizzato i rispettivi servizi per esordire oggi con i primi esami – precisa il comunicato. L’acquisizione del moderno Oct diventa importante anche alla luce del notevole volume di attivit? svolto nella branca che, complessivamente, registra oltre 6.000 esami l’anno – recita il testo pubblicato online. La diagnosi riveste un ruolo fondamentale nella lotta alle patologie sulle degenerazioni maculari e la nuova strumentazione sar? quindi particolarmente preziosa, oltrech? nel monitoraggio delle specifiche malattie, nei trattamenti terapeutici effettuati con iniezioni intravitreali per somministrare i farmaci nell’occhio – L’investimento tecnologico sposter? in alto gli standard di assistenza dei due servizi, assicurando terapie innovative salva vista –

