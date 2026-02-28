- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 28, 2026
Attualità

Asl1, L’Aquila, Oncologia: in dono caschetti contro caduta capelli

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:sab 28 feb, 2026Caschetti e kit per ridurre o arrestare la caduta dei capelli, dovuti alla chemioterapia somministrata alle donne malate di tumore, donati all’Unit? operativa complessa di Oncologia di L’Aquila dall’associazione ‘Sei settembre’. Alla cerimonia di consegna, che si ? svolta questa mattina al reparto del San Salvatore, erano presenti, tra gli altri, il Manager Asl 1 Abruzzo, Paolo Costanzi, il direttore del Dipartimento medico dott. Alessandro Grimaldi, la responsabile della Uoc Oncologia, dott.ssa Lucilla Verna e, per l’associazione ‘Sei settembre’, il presidente Domenico Vaira, insieme ai figli Pierfrancesco ed Elianna, rispettivamente vice presidente e segretaria – si legge sul sito web ufficiale. La donazione, consistente in 13 caschetti con annessi kit per il loro funzionamento, sono stati acquistati con 7.000 euro reperiti dalla stessa Associazione con cene e iniziative benefiche nel corso del 2025. L’associazione ? impegnata da anni nella raccolta di risorse da destinare all’acquisto di articoli e strumentazioni da destinare agli ospedali, come ? gi? accaduto per i reparti di Neonatologia e Pronto soccorso pediatrico di L’Aquila – “Ringrazio di cuore l’associazione Sei settembre”, ha detto il Manager Costanzi, “per la messa a disposizione dei dispositivi che, oltre agli importanti effetti pratici e terapeutici, alleviano il disagio psicologico di chi si sottopone alle cure – E’ una donazione che coniuga generosit?, altruismo e umanit?, nel segno dei processi di umanizzazione della sanit?”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it

 

