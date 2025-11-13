Asl1, L’Aquila, paziente di Gaza operato in chirurgia maxillo facciale

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:mer 12 nov, 2025L’Aquila – Nella mattinata di oggi ? stato sottoposto ad intervento chirurgico, presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila, il paziente trasferito dalla striscia di Gaza la scorsa settimana con un volo umanitario – recita il testo pubblicato online. L’intervento di chirurgia maxillo-faciale, assai complesso, si ? reso necessario a seguito di una importante frattura mandibolare causata da un’esplosione, ed ? stato effettuato dalla ?quipe del Prof. Filippo Giovannetti, costituita dai dottori Ettore Lupi, Flavia Maesa, Emilia Barattelli, Antonio Parisi e Catia Santella – si legge sul sito web ufficiale. L’operazione ha avuto una durata di circa 4 ore, stante anche la necessit? di rimozione di una scheggia metallica – si apprende dal portale web ufficiale. Attualmente il paziente ? stabile ed affidato alle cure del reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale San Salvatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La missione ? stata possibile grazie all’azione del NOES (Nucleo Organizzativo dell’Emergenza Sanitaria) regionale che ha coordinato le azioni del Sistema Sanitario Regionale e del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, rispondendo a una specifica richiesta della CROSS (Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario) di Pistoia – si apprende dal portale web ufficiale. La ASL 1 Abruzzo si ? resa disponibile anche per future ulteriori necessit? a favore della popolazione di Gaza –

