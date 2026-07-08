Asl1, L’Aquila, prevenzione alimenti: mercato contadino in ospedale

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:mer 08 lug, 2026L’AQUILA – Mercati contadini allestiti davanti agli ospedali per sensibilizzare la comunit? sulla necessit? di consumare cibo genuino, evitando alimenti nocivi e trattati – precisa la nota online. E’ il senso dell’iniziativa nazionale, dal titolo ‘Campagna amica per la salute’ che venerd? 10 luglio coinvolger? 70 ospedali italiani tra cui il San Salvatore di L’Aquila e altri della Regione, promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, lanciata per la prima volta insieme alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. L’obiettivo ? difendere i cittadini e promuovere corretti modelli di consumo incentrati su cibi sani per mettere al bando i prodotti pieni di additivi chimici – aggiunge la nota pubblicata. Venerd? prossimo il mercato di prodotti agricoli si svolger? all’esterno del presidio aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Sotto la lente d’ingrandimento, per i rischi connessi alla salute, ci sono l’olio miscelato per farlo diventare extravergine, il grano trattato e cibi ultraformulati di cui si conoscono 32 effetti nocivi – Sempre venerd? prossimo, in concomitanza con lo svolgimento del mercato contadino all’esterno dell’ospedale, nella sala Dal Brollo dell’ospedale aquilano, alle ore 10, si terr? un incontro-dibattito dal titolo ‘Il cibo ? salute’ a cui interverr?, in rappresentanza della Asl 1 Abruzzo, la dott.ssa Giovanna Micolucci, direttore sanitario del San Salvatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Saranno presenti, tra gli altri, l’assessore regionale all’agricoltura, Emanuele Imprudente, il direttore Coldiretti di L’Aquila, Alfonso Raffaele e l’assessore all’agricoltura del Comune di L’Aquila, Fabrizio Taranta – viene evidenziato sul sito web. “Un’iniziativa meritevole”, dichiara il Manager della Asl Paolo Costanzi, “perch? va nel segno della prevenzione e degli stili di vita adeguati da intraprendere a tavola – si apprende dal portale web ufficiale. L’alimentazione ? un aspetto fondamentale per tutti noi e le va data grande attenzione”

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it