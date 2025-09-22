Asl1, L’Aquila, primo trapianto di rene in Abruzzo tra gruppi sangue incompatibili

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:sab 20 set, 2025L’Aquila – L’ospedale dell’Aquila alla ribalta per il primo trapianto di rene in Abruzzo compiuto da donatore vivente tra gruppi sanguigni non compatibili – precisa la nota online. La donazione ? avvenuta tra familiari residenti in Abruzzo: il marito ha messo a disposizione il rene per il trapianto alla moglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo tipo di trapianto, praticato attualmente solo da pochi centri specializzati italiani, rappresenta una nuova possibilit? per le famiglie che spesso, pur avendo un congiunto disposto a donare, trovano uno sbarramento insormontabile nella incompatibilit? dei gruppi sanguigni – Un ostacolo biologico che fino a pochi anni fa sembrava insuperabile e che oggi pu? essere risolto grazie alle moderne terapie, a una adeguata preparazione al trapianto e all’alto livello professionale delle ?quipe mediche coinvolte – si apprende dalla nota stampa. L’intervento, portato a termine al presidio aquilano, ? stato effettuato ai primi mesi dell’anno – recita il testo pubblicato online. Le condizioni dei coniugi erano buone gi? dopo il trapianto e i medici, nelle fasi successive, hanno continuato a monitorare con attenzione il loro stato di salute; oggi, a distanza di diversi mesi, donatore e ricevente godono di buona salute e la loro funzione renale ? nella normalit?. L’intervento AB0-incompatibile (cos? definito), oltre a contribuire alla riduzione delle liste d’attesa, amplia le possibilit? di accesso ai trapianti perch? si aggiunge ai programmi di scambio di coppie donatore-ricevente e ai cosiddetti donatori samaritani – Trapianti cos? complessi sono resi possibili da trattamenti desensibilizzanti che rimuovono gli anticorpi del ricevente attraverso processi come la plasmaferesi (separazione del plasma dagli altri componenti del sangue come globuli rossi, bianchi, piastrine) e riducono la produzione di nuovi anticorpi – precisa il comunicato. Con l’intervento compiuto all’Aquila l’Abruzzo entra a pieno titolo nel ristretto novero delle regioni italiane in grado di offrire un livello di cura avanzato, confermando che innovazione, scienza e solidariet? possono procedere insieme per restituire speranza e futuro ai pazienti – Il trapianto effettuato al San Salvatore ? frutto di un grande lavoro di squadra tra team di specialit? diverse: i chirurghi dei trapianti che fanno capo al prof. Fabio Vistoli, i nefrologi diretti dalla dr.ssa Marilena Tunno, gli immunogenetisti capitanati dal dr. Franco Papola, gli anestesisti guidati dal prof. Franco Marinangeli, i trasfusionisti dei quali ? responsabile la dr.ssa Anna Rughetti, il gruppo dei medici di laboratorio della dr.ssa Patrizia Frascaria oltre a infermieri e personale di supporto del blocco operatorio e della degenza post-trapianto, coordinati dal Centro Regionale Trapianti guidato dalla dr.ssa Daniela Maccarone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Questo intervento”, dichiara la direzione strategica della Asl, “rappresenta un successo clinico e organizzativo perch? ? la dimostrazione che investire nella formazione avanzata del personale sanitario e nella sinergia tra reparti e servizi consente di offrire ai cittadini cure di eccellenza, riducendo i tempi di attesa e migliorando la qualit? della vita dei pazienti?.

