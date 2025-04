Asl1, L’Aquila, Radioterapia: musica per relax pazienti

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:gio 24 apr, 2025L’AQUILA – Un sottofondo musicale, durante i trattamenti terapeutici, per rilassare il paziente e conferire un tocco di leggerezza all’ambiente ospedaliero – recita il testo pubblicato online. E’ la finalit? che ha ispirato la donazione fatta dalla societ? Mediaworld al reparto di radioterapia oncologica dell’ospedale di L’Aquila, diretto dal prof. Giovanni Gravina – si legge sul sito web ufficiale. Questa mattina, nell’unit? operativa, si ? tenuta la cerimonia di consegna dei prodotti Mediaworld che permetteranno di attivare un impianto di filodiffusione all’interno del reparto – recita il testo pubblicato online. Un’iniziativa che rientra nei processi di umanizzazione della sanit?, finalizzati a migliorare la qualit? nell’assistenza del malato, condivisi e sostenuti dal manager Asl Ferdinando Romano – riporta testualmente l’articolo online. All’interno della radioterapia oncologica, nell’ambiente in cui il paziente viene sottoposto ai trattamenti, verranno diffusi brani musicali, che potranno anche essere scelti dal degente, insieme a dei video che scorreranno su dei monitor. Un insieme di note e immagini con lo scopo di contribuire al rilassamento del paziente per rendergli meno pesante la permanenza in ospedale – si apprende dalla nota stampa. L’opportunit? ? resa possibile dall’atto di generosit? della Mediaworld che ha donato all’azienda sanitaria un pacchetto di 8 prodotti: 3 tablet, 3 casse, un monitor e un impianto Hifi – precisa il comunicato. Alla consegna dei dispositivi erano presenti, tra gli altri, il direttore di radiologia oncologica, prof. Gravina, affiancato dai suoi collaboratori, insieme al direttore del Dipartimento Servizi, dott. Giuseppe Calvisi e alla dott.ssa Anna Lepore, della direzione sanitaria – Per la Mediaworld c’erano Marco Rosa, Regional Sales manager, Lorenzo Meffe, direttore negozio MediaWorld L’Aquila e Barbara Bax, Sustainability Manager. Quest’ultima ha dichiarato: “I MediaWorld Lab sono spazi innovativi dove la tecnologia si mette al servizio del benessere delle persone attraverso l’impegno concreto che MediaWorld profonde a favore delle comunit? locali dove ? presente con un suo negozio – In questo caso, il MediaWorld Lab all’ospedale di l’Aquila nasce con l’obiettivo di supportare i pazienti in cura nel reparto di radioterapia, offrendo strumenti tecnologici che possano rendere la loro degenza meno faticosa, regalando momenti di relax attraverso dispositivi che consentono ai degenti di scegliere ascoltare musica durante le sedute radioterapiche – si apprende dalla nota stampa. Questa iniziativa si inserisce nel pi? ampio programma di sostenibilit? ESG di MediaWorld che abbraccia le tematiche ambientali e sociali sulle quali l’azienda si impegna” Esprime soddisfazione il primario di radioterapia, Gravina – si legge sul sito web ufficiale. “Accompagnare l’erogazione delle prestazioni”, dichiara, “con gradevoli motivi di sottofondo musicale pu? favorire una migliore predisposizione del paziente, mitigando la percezione del clima ospedaliero – recita il testo pubblicato online. Un’iniziativa che salutiamo con favore e per la quale ringraziamo la societ? che ha donato e Franco Celi, nostro valido tecnico di radioterapia, determinante per l’acquisizione dei dispositivi” Nel reparto, al termine della consegna dei prodotti, sono state collocate alcune targhe per ricordare l’atto di donazione e il suo significato – riporta testualmente l’articolo online.

