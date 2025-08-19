Asl1, L’Aquila: salute mentale, elogio di Vasco Rossi alla musicoterapia

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:lun 18 ago, 2025L’Aquila – Un pubblico elogio ‘griffato’, firmato dal cantautore Vasco Rossi, come riconoscimento dell’efficacia della musicoterapia adottata dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl 1 Abruzzo nella cura e riabilitazione dei pazienti psichiatrici – Nei giorni scorsi il popolarissimo artista ha pubblicato su Instagram un breve post in cui, riferendosi alla musica d’autore come strumento di riabilitazione di gruppo, usa parole di esplicito apprezzamento per il metodo prescelto dai servizi della Salute mentale e per il riconoscimento scientifico ricevuto – Il post di Rossi ha ottenuto 5000 ‘mi piace’ in un breve lasso temporale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intervento dell’icona rock riguarda uno studio sulla musicoterapia, sviluppato dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl della provincia di L’Aquila, pubblicato nei mesi scorsi dalla ‘Rivista di Psichiatria’, una delle pi? prestigiose del settore – si apprende dalla nota stampa. Lo studio ? stato realizzato da un team di specialisti dell’ospedale di L’Aquila, del territorio e dell’Universit? aquilana, di cui fanno parte il dott. Stefano Ventruto, tecnico della Riabilitazione psichiatrica e psicosociale, il prof. Alessandro Rossi, ordinario di psichiatria, gli psichiatri Paolo Stratta, Dalila Talevi e la prof.ssa Francesca Pacitti – precisa il comunicato. “E’ un bel riconoscimento”, scrive il celebre cantautore, “degli effetti benefici della musicoterapia su pazienti psichiatrici che hanno avuto un positivo adattamento alla condizione di ricovero e una notevole riduzione dello stress riguardo la loro condizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da anni il dott. Ventruto utilizza le canzoni d’autore, il suono, il ritmo nei suoi interventi di gruppo come mezzo di comunicazione ed espressione – A volte sento dire ‘la tua musica mi ha cambiato la vita’ e ne resto commosso – recita il testo pubblicato online. L’interessamento della comunit? scientifica a questo tipo di attivit?”, aggiunge il cantautore, “non pu? che essere un successo per la musica stessa” L’apprezzamento di uno dei massimi esponenti della musica rock, formulato da una ‘cattedra’ artistica cos? popolare e autorevole, costituisce una gratificazione per gli operatori sanitari e per l’azienda e la conferma che la musica raggiunge con eccezionale forza le profondit? dell’animo con le sue ‘risonanze’ emotive – Nell’articolo pubblicato dalla Rivista di psichiatria ? stato dimostrato che l’ascolto della musica ha prodotto riduzione dello stress e favorito una sintonia tra i membri del gruppo, creando sentimenti positivi di unione e legame, contribuendo ad agevolare l’accettazione del ricovero – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it