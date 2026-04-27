Asl1, L’Aquila:Malattie infettive, nuovo Fibroscan

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:lun 27 apr, 2026L’AQUILA – Diagnosi pi? accurate per le malattie del fegato e rafforzamento della qualit? dell’assistenza: ? questo il vantaggio legato alla disponibilit? del nuovo Fibroscan, donato al reparto Malattie infettive dell’ospedale di L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di un dispositivo di ultima generazione messo disposizione dall’associazione L’Aquila per la vita, presieduta da Giorgio Paravano – aggiunge testualmente l’articolo online. La cerimonia di consegna ? avvenuta questa mattina in reparto alla presenza, tra gli altri, dello stesso Paravano, del direttore di Malattie Infettive, dott. Alessandro Grimaldi, del senatore Guido Liris, del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, della direttrice di presidio dott.ssa Giovanna Micolucci, di Fabrizio Marinelli, presidente della Fondazione Carispaq e dell’assessore al Comune di L’Aquila Ersilia Lancia – si legge sul sito web ufficiale. Il nuovo apparecchio consentir?, in particolare, di effettuare diagnosi di migliore qualit? e di indagare alcune specifiche patologie – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con questo fibroscan”, dichiara Grimaldi, “potremo fare diagnosi pi? approfondite per le malattie croniche del fegato e quantificare la steatosi epatica (fegato grasso). Il macchinario va a potenziare la dotazione tecnologica dell’ambulatorio di Epatologia del reparto” Il manager della Asl Paolo Costanzi esprime la sua riconoscenza per la donazione – si apprende dalla nota stampa. “L’atto di generosit?”, dichiara il Direttore Generale, “rappresenta un fatto importante perch? testimonia la sensibilit? e l’attenzione che ‘L’Aquila per la vita’ continua ad avere nei confronti della sanit? pubblica e della nostra azienda – All’associazione, non certo nuova a questi atti di liberalit? nei nostri confronti, va il nostro sentito ringraziamento”

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it