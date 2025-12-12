- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
Attualità

Asl1, Lavori ospedale L’Aquila: limitazioni temporanee a sosta e viabilità il 15 e 16 dicembre

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:ven 12 dic, 2025L’Aquila – La ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila informa che, nell’ambito dei lavori PNRR in corso presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila, nelle giornate di luned? 15 e marted? 16 dicembre saranno effettuate le operazioni di trasporto e montaggio della gru destinata al cantiere dell’edificio L4. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, saranno necessarie alcune limitazioni temporanee alla sosta e alla viabilit? interna – Dalle ore 5:00 del 15 dicembre alle ore 7:00 del 16 dicembre sar? interdetta alla sosta delle auto l’intera zona parcheggi retrostante l’ingresso principale, lungo tutto il tratto stradale con accesso da via Vetoio fino alla zona antistante l’edificio L4 (prima delle casette di legno), nonch? alcune aree lungo la viabilit? interna – viene evidenziato sul sito web. Dalle ore 21:00 del 15 dicembre alle ore 7:00 del giorno successivo lo stesso tratto stradale sar? inoltre chiuso al traffico – recita il testo pubblicato online. Nella giornata del 16 dicembre, dalle ore 7:00 e per l’intera durata delle operazioni, rester? interdetta solo la zona tra gli edifici L4 e L5, necessaria alle attivit? di scarico e montaggio della gru. L’Azienda ? consapevole dei disagi che queste modifiche potranno comportare, soprattutto per quanto riguarda la disponibilit? di parcheggi – Ove sia possibile, si invitano gli utenti a rinviare le attivit? non urgenti alla giornata di marted? 16 dicembre, cos? da ridurre i disagi e facilitare lo svolgimento dei lavori in corso – recita il testo pubblicato online. La ASL 1 assicura che tutte le operazioni saranno eseguite in condizioni di massima sicurezza e nel pi? breve tempo possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si ringraziano cittadini, utenti e operatori per la comprensione e la collaborazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it

 

