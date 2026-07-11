Asl1, Liste d’attesa: Open day in provincia per anticipare visite

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:sab 11 lug, 2026Un’apposita Task Force della Asl 1 Abruzzo, al lavoro sabato e domenica, per ridurre le liste di attesa e anticipare visite ambulatoriali e prestazioni diagnostiche gi? prenotate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ il piano straordinario predisposto dalla Direzione strategica, gi? in corso e programmato con alcuni Open day nel mese corrente, per il recupero di prestazioni ambulatoriali di specialit? che hanno le agende di prenotazione pi? affollate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli uffici Cup, gi? da diversi giorni, sono al lavoro per consentire agli utenti di poter anticipare la prestazione gi? prenotata, riducendo sensibilmente l’attesa – viene evidenziato sul sito web. Gli operatori del servizio, in sostanza, contattano l’interessato e gli prospettano una nuova data, tra quelle inserite nei week end di lavoro programmati, in cui spostare la prenotazione per collocarla in una ‘finestra’ ravvicinata – si legge sul sito web ufficiale. L’utente ovviamente pu? rifiutare, confermando in tal caso la prenotazione originaria – viene evidenziato sul sito web. Il primo fine settimana di lavoro, relativo al piano di contenimento delle liste di attesa, ? scattato il 4 e 5 luglio scorso – recita il testo pubblicato online. Gli altri Open day, per il recupero delle prestazioni ambulatoriali, proseguono da oggi, sabato 11 luglio – riporta testualmente l’articolo online. Ecco calendario e sedi – precisa la nota online. Ospedale di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Ambulatorio Allergologia (prima visita): 11, 18 e 25 luglio – Ambulatorio Medicina e Pneumologia:19 luglio (ecocolordoppler tronchi sovraortici) e 26 luglio (spirometria). Ambulatorio Radiologia: 11, 12, 18, 19, 25 e 26 luglio (ecografia addome). Ambulatorio Chirurgia vascolare: 18, 19, 25 e 26 luglio (tronchi sovraortici) Ospedale L’Aquila Ambulatorio Chirurgia vascolare: 11 e 25 luglio (tronchi sovraortici) Ambulatorio Pneumologia e Utir: 11, 18 e 25 luglio (visita pi? spirometria) Ambulatorio di Fisiopatologia: 18 luglio (visita gastroenterologica) Ambulatorio Dermatologia generale e oncologica: 18 e 25 luglio (visita) Ospedale Sulmona Ambulatorio radiologia: 11 e 18 luglio (ecografia addome) “Si tratta di uno sforzo supplementare messo in campo dall’azienda”, dichiara il Manager Paolo Costanzi, “per intervenire su alcune discipline – In questa ottica vengono erogate, nel mese di luglio, prestazioni aggiuntive per abbreviare i tempi di attesa – si apprende dal portale web ufficiale. Un lavoro di gruppo dei diversi servizi dell’azienda che rientra nelle azioni di monitoraggio e gestione del flusso di prenotazioni”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it