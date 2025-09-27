Asl1, Malati diabetici: visite ed esami fissati direttamente dallo specialista

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:sab 27 set, 2025Malati diabetici: visite ed esami fissati direttamente dallo specialista senza la necessit? di prenotarsi, passando ogni volta per il Cup. E’ l’applicazione del PDTA regionale (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) e del PCO aziendale (Percorso Clinico Organizzativo), realizzata dal servizio del Governo Clinico della Asl 1 Abruzzo, di cui ? responsabile la dott.ssa Italia Galassi, per rendere accessi e controlli pi? agevoli e rapidi a chi soffre della patologia – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta della cosiddetta agenda di secondo livello, attivata gi? da alcuni mesi in tutta la provincia, con il coinvolgimento di ambulatori ospedalieri e territoriali delle diverse aree del comprensorio: L’ Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro – riporta testualmente l’articolo online. Con il nuovo percorso, riservato ai diabetici adulti, lo specialista, dopo aver preso in carico il malato, attraverso un’agenda informatizzata dedicata che prevede un “pacchetto” di posti riservati, effettua direttamente la prescrizione e la prenotazione per la visita o l’esame richiesti – precisa la nota online. In questo modo al paziente vengono comunicate direttamente dallo stesso specialista data e sede del controllo – riporta testualmente l’articolo online. Un notevole vantaggio, considerando che chi soffre della patologia ha necessit? di sottoporsi ad accertamenti periodici, anche a intervalli ravvicinati – In provincia di L’Aquila la percentuale di persone affette da diabete ? di circa il 7%, un dato che si attesta sugli standard regionali e nazionali mentre ogni anno, a livello aziendale, si registrano 1.700 nuovi pazienti – Quali sono gli esami che lo specialista pu? prenotare per il paziente preso in carico? Sono otto le specialit? a disposizione dei diabetici, in ambulatori ospedalieri e non: oculistica, chirurgia vascolare, angiologia, nefrologia, cardiologia, neurologia, radiologia e medicina – “L’obiettivo”, afferma la dott.ssa Galassi, “? quello di realizzare concretamente la presa in carico dei pazienti con patologie croniche che necessitano di controlli periodici, rendendo gli accessi programmati diretti e rapidi – aggiunge la nota pubblicata. Analoghi percorsi e agende dedicate saranno attivati per tutte le patologie croniche degenerative e neoplastiche, a partire dai tumori della mammella”.

