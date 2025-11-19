Asl1, Marsica, forte aumento patologie cardiache: convegno ad Avezzano

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mer 19 nov, 2025Avezzano – Tecniche all’avanguardia, accessi diretti alle cure e nuovi servizi per patologie cardiache: sono i temi principali della terza edizione del convegno dal titolo: ‘Il cuore della Marsica’, promosso dal reparto di cardiologia dell’ospedale di Avezzano, in programma il 21 e 22 novembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. I lavori, organizzati dal prof. Francesco Vetta, direttore del reparto cardiologia del presidio marsicano, si terranno ad Avezzano al centro formazione Noesis, a partire dalle ore 14.30 di venerd? 21 novembre – si apprende dalla nota stampa. Sul tappeto, in particolare, le strategie e i modelli organizzativi necessari per contrastare il forte aumento di malattie cardiovascolari, in particolare nella Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Nel primo semestre del 2025, le prestazioni ambulatoriali della cardiologia dell’ospedale di Avezzano sono aumentate di oltre il 15% rispetto allo stesso periodo del 2024, passando da 6.200 a 7.100, con un incremento complessivo a fine anno stimato in circa 1.800 prestazioni – aggiunge la nota pubblicata. Crescono anche le attivit? di emodinamica (da 550 a 670 interventi) e quelle di elettrofisiologia, pi? che triplicate in due anni (da 100 nel 2022 a oltre 300 nel 2024). Inoltre in Abruzzo, ci sono oltre 40mila persone con Fibrillazione atriale, destinate a raddoppiare entro il 2050. Nell’incidenza di queste patologie ? determinante l’invecchiamento della popolazione che richiede nuove impostazione nelle cure e assetti organizzativi adeguati – aggiunge la nota pubblicata. L’ospedale di Avezzano, in questo senso, negli ultimi anni ha attivato numerose procedure e cure, tra cui pacing fisiologico, resincronizzazione atriale ed elettrostimolazione del cuore per ridurre il rischio di scompenso cardiaco – recita il testo pubblicato online. A breve, inoltre, si partir? con la PFA (Pulsed Field Ablation), che rappresenta una delle frontiere pi? promettenti per la cura della fibrillazione atriale – E’ un trattamento che agisce modificando la permeabilit? cellulare, senza danneggiare i tessuti circostanti e con tassi di successo fino al 90-95% nella riduzione delle recidive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Avezzano ? inoltre centro di riferimento dell’amiloidosi cardiaca, malattia rara, sempre pi? riconosciuta per gli anziani – precisa il comunicato. “Vogliamo costruire una strada diretta che parte dal territorio e arriva all’ospedale, senza barriere tra chi cura e chi assiste”, afferma il prof. Vetta, “e la crescita della nostra attivit? ? emblematica dell’integrazione tra percorsi ospedalieri e territoriali”

