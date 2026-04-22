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Attualità

Asl1, Medaglie Giochi Cortina: fisioterapista Asl dal Papa

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Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:mer 22 apr, 2026TAGLIACOZZO – C’era anche un operatore della Asl nella delegazione azzurra, ricevuta recentemente dal presidente della Repubblica, Mattarella, nell’ambito dei riconoscimenti per le medaglie vinte dall’Italia ai giochi paralimpici invernali, svoltisi a marzo a Milano Cortina – L’8 aprile scorso, tra tecnici e atleti, accolti al Quirinale dal Capo dello Stato, era infatti presente l’avezzanese Paolo Di Pietro, tecnico della nazionale snowboard italiana paralimpica e attualmente in servizio come fisioterapista nel reparto di Medicina riabilitativa dell’ospedale di Tagliacozzo, diretto dal dott. Enrico Pendenza – La cerimonia, svoltasi nel Salone dei Corazzieri, ha simbolicamente chiuso i Giochi invernali, celebrando i portabandiera olimpici e paralimpici, insieme ai migliori atleti e tecnici – Il giorno successivo, il 9 aprile, Di Pietro, con tutto il gruppo, ? stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV e, successivamente, Palazzo Chigi, dal presidente del consiglio Giorgia Meloni – precisa la nota online. “Sono stati due giorni di emozioni forti e intense”, afferma Di Pietro, “che hanno suggellato un percorso lungo 4 anni e fatti di sacrifici che sono stati per? ripagati dalla conquista di 3 ori – precisa la nota online. Essere accolto dal presidente della Repubblica, dal Santo Padre e dal capo del governo ? stato motivo di grande orgoglio anche nella veste di operatore della Asl”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it

 

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