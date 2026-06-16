Asl1, Medicina del viaggiatore, più utenti al Servizio Asl

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:mar 16 giu, 2026E’ in crescita il numero di utenti della Medicina del Viaggiatore che chiedono consulenze di prevenzione e info prima di partire per destinazioni esotiche a rischio salute – si apprende dalla nota stampa. Il servizio Asl, a cui in provincia di L’Aquila si rivolgono circa 670 persone l’anno tra le sedi L’Aquila, Avezzano e Sulmona, ? un passaggio necessario per avere indicazioni su luoghi, scelti per vacanza o lavoro, che sono a rischio per condizioni ambientali e climatiche particolari – precisa la nota online. La Medicina del viaggiatore fornisce un’assistenza completa sui comportamenti da tenere nei luoghi di destinazione, con l’indicazione dei farmaci da portare con s? e, se necessario, con la somministrazione di vaccini specifici – Il servizio, insomma, prende per mano il viaggiatore che ama luoghi collocati fuori dai consueti circuiti turistici, soprattutto nel cuore nero dell’Africa o in localit? dell’Asia profonda – viene evidenziato sul sito web. La consulenza della Asl consiste in un colloquio con gli operatori, con l’illustrazione della gamma completa di informazioni sulle condizioni ambientali e climatiche del Paese di destinazione; si aggiunge, se necessario, la somministrazione di vaccino – recita il testo pubblicato online. In genere i vaccini sono raccomandati e solo quello della febbre gialla ? obbligatorio per entrare in alcuni Paesi – precisa la nota online. E’ opportuno contattare il servizio della Asl con un congro anticipo rispetto alla data di partenza, almeno un mese prima – Il picco dei viaggi si registra tra maggio e luglio, con una ripresa a dicembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quali sono le mete preferite di chi propende per vacanze esotiche? In cima a tutte c’? l’Asia, con Indonesia e Thailandia, seguite dall’Africa con la gettonatissima Tanzania – E’ invece in flessione, rispetto agli anni precedenti, il Sud America (Colombia, Per? e Bolivia). Il profilo del viaggiatore che si rivolge pi? di frequente alla Asl coincide con persone attorno ai 40 anni, per lo pi? studenti e liberi professionisti – aggiunge la nota pubblicata. Il servizio medicina del viaggiatore ? presente sul territorio provinciale con tre sedi: L’Aquila: Bazzano, via delle Industrie (0862/368172) Avezzano: distretto sanitario di via Monte Velino (0863/499879) Sulmona: via Gorizia (0864 499601)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it