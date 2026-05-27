Asl1, Medicina dello sport: il 29 maggio convegno all’Aquila con società di serie A

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mar 26 mag, 2026L’AQUILA – Trattamento del dolore, recupero fisico dell’atleta e antidoping analizzati al di l? dell’aspetto medico, in un’ottica di educazione e cultura sportiva: sar? il tema al centro del convegno, in programma all’Aquila venerd? 29 maggio, con la partecipazione dei medici di societ? di calcio di serie A. I lavori, organizzati dal direttore di Anestesia e Rianimazione e terapia del dolore dell’ospedale di Avezzano, dott. Pierfrancesco Fusco, si terranno all’ Auditorium del Parco Renzo Piano del capoluogo regionale, a partire dalle ore 9.00. Al convegno, dal titolo: ‘La cultura dello sport e la cultura della medicina nello sport’ saranno presenti, tra gli altri, medici sportivi di Juventus, Lazio, Torino – recita il testo pubblicato online. Oltre a trattare i singoli aspetti sul piano squisitamente medico, con riferimento alle procedure innovative della terapia del dolore, il convegno si propone di promuovere un messaggio etico e sociale dello sport, in particolare il calcio, come veicolo di lealt?, sana competizione, solidariet? e inclusione – si apprende dalla nota stampa. Parteciperanno, tra gli altri, il sindaco del capoluogo regionale Pierluigi Biondi, l’assessore regionale alla cultura Roberto Santangelo, il presidente del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso, Alfonso Calzolaio, il presidente del Capitolo italiano di ESRA (European Society of Regional Anaesthesia), Fabrizio Fattorini – Tra i relatori, Marco Freschi, responsabile sanitario della Juventus, Daniele Mozzone, medico del Torino e Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio – aggiunge testualmente l’articolo online. Interverranno, inoltre, Giuseppe Capua, presidente della commissione antidoping Figc, Walter Ciaschi, direttore del servizio di terapia antalgica dell’ospedale di Frosinone, Alessandro Grimaldi, presidente dell’Ordine dei medici della Provincia dell’Aquila, la prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra presidente dei corsi di studio area Scienze Motorie e sportive Discab (Universit? L’Aquila). Negli anni scorsi il dott. Fusco segu?, all’ospedale di l’Aquila, Vincenzo Nibali, uno dei pi? grandi campioni di ciclismo, e da allora prese il via un percorso di divulgazione medica sulle tecniche innovative antalgiche in ambito sportivo che sfoci? in una serie di congressi a Roma, allo stadio Olimpico, con tutti i medici sportivi delle squadre di calcio di serie A, che fu il preludio al convegno che si terr? il 29 maggio all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. “L’intento”, dichiara Fusco, “non ? solo quello di approfondire le innovative metodiche per gestire il dolore e favorire il recupero dell’atleta ma soprattutto di contribuire, anche con temi come il doping, a rafforzare una cultura dello sport che promuova valori di correttezza e lealt?. Un messaggio potente che vogliamo lanciare alla presenza di illustri relatori”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 00, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it