Asl1, Mensa ospedale L’Aquila: in arrivo moduli nuovi e più funzionali

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mar 21 lug, 2026L’Aquila – Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori per la sostituzione dei moduli che ospitano la mensa del personale dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. L’intervento consentir? di installare una struttura prefabbricata di nuova generazione, progettata per garantire ambienti pi? ampi, funzionali e confortevoli – precisa la nota online. Per consentire le operazioni, a partire dal 24 luglio il servizio mensa sar? temporaneamente sospeso – riporta testualmente l’articolo online. I moduli attualmente in uso risalgono al periodo dell’emergenza post-sisma – con un contratto stipulato dalla Protezione Civile i cui termini sono scaduti – e saranno sostituiti con strutture pi? adeguate alle esigenze del personale – Salvo imprevisti, il servizio riprender? indicativamente a met? settembre all’interno dei nuovi moduli – aggiunge la nota pubblicata. Durante il periodo di sospensione rester? comunque garantito il buono pasto, che i dipendenti potranno utilizzare presso gli esercizi convenzionati – L’intervento rappresenta una soluzione ponte in attesa della realizzazione della nuova mensa aziendale prevista all’interno dell’edificio 1 dell’ospedale San Salvatore, dotata di cucina interna – La nuova struttura sorger? nella sede che ospitava la mensa prima del sisma – viene evidenziato sul sito web. La sua realizzazione ? stata resa possibile dalla revisione del progetto dell’edificio, voluta dall’attuale Direzione Strategica, che ha modificato la precedente previsione di destinare quegli spazi ad attivit? ambulatoriali – aggiunge la nota pubblicata. ?Sappiamo che la sospensione temporanea del servizio comporter? qualche inevitabile disagio – dichiara il Direttore Generale della ASL 1, Paolo Costanzi – ma si tratta di un intervento necessario per offrire ai nostri dipendenti ambienti decisamente migliori rispetto agli attuali moduli post-sisma, contrattualizzati addirittura dalla Protezione Civile, con termini scaduti – precisa il comunicato. ? un investimento che rappresenta un passaggio verso la futura mensa definitiva che sorger? all’interno dell’ospedale, un’opera che consentir? di offrire un servizio ancora pi? moderno e qualificato – In particolare, la revisione del progetto dell’edificio 1 ha consentito di riportare la mensa nella sua collocazione originaria, superando la successiva ipotesi di destinare quegli spazi ad attivit? ambulatoriali?.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it