Asl1, Nefrologia L’Aquila: approfondimenti clinici dopo lo screening, “tenere alta la guardia”

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:ven 21 mar, 2025L’Aquila – Approfondimenti clinici su 15 delle 300 persone esaminate: ? quanto emerso dallo screening dei giorni scorsi compiuto dal servizio dialisi dell’ospedale San Salvatore al centro commerciale ‘L’Aquilone’ del capoluogo regionale – si apprende dalla nota stampa. L’individuazione dei 15 soggetti ‘attenzionati’ rivela tutta l’importanza dei controlli di prevenzione sulle patologie del rene per il cui trattamento ogni anno, al reparto nefrologia dell’Aquila, diretto dalla dott.ssa Marilena Tunno, si effettuano 17.000 dialisi – precisa il comunicato. La costante attivit? di prevenzione, una delle priorit? programmatiche della direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano, ? in funzione della diagnosi precoce, con l’obiettivo di trattare la malattia renale alle prime manifestazioni evitando che possa diventare cronica – Le cifre dicono che ogni anno, all’unit? operativa del presidio aquilano, vi sono 15 nuovi malati di patologie renali che vengono presi in carico, al San Salvatore, con un’articolata attivit?, ambulatoriale e non, calibrata sulle specifiche esigenze – si apprende dalla nota stampa. Attualmente sono 90 i pazienti in dialisi, 30 quelli seguiti e candidati al trapianto di rene, 14 quelli assistiti con dialisi peritoneale e, infine, 120 le visite mensili ambulatoriali per un totale di 1440 l’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il lavoro di assistenza e cura del reparto dialisi ? svolto al meglio anche grazie alla preziosa collaborazione della chirurgia vascolare e dell’angiografia, importante soprattutto per gestire le complicanze e gli accessi vascolari. Inoltre, nell’ottica di un gioco di squadra, va sottolineata la sinergia con il Centro regionale trapianti di L’Aquila che da anni ha assunto una posizione di rilievo a livello nazionale in virt? della collaudata efficienza dell’apparato – recita il testo pubblicato online. “Occorre tenere alta la guardia”, dichiara Tunno, “soprattutto in termini di coinvolgimento della popolazione che va resa consapevole, con screening e iniziative di altro tipo, dell’estremo valore della prevenzione su cui si gioca la salute di ciascuno – aggiunge testualmente l’articolo online. Continueremo a diffondere questo messaggio con presidi svolti nei luoghi pi? frequentati per alzare sempre pi? la soglia di sensibilizzazione”.

