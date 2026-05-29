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Asl1, Neurochirurgia, potenziati ambulatori di Avezzano Sulmona e Castel Sangro

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ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:ven 29 mag, 2026Scatta il piano di potenziamento degli ambulatori di neurochirurgia nei territori di Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro che consentir? di assicurare oltre 190 visite al mese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’operazione strategica, messa in campo dalla Direzione Asl 1 Abruzzo, per rafforzare e ramificare il servizio nelle diverse aree e, soprattutto, per ridurre drasticamente i tempi di attesa – Le tappe del forte potenziamento dell’attivit? di neurochirurgia, che fa capo al direttore del servizio dell’ospedale di L’Aquila, dott. Alessandro Ricci, verranno attuate dai prossimi giorni, secondo un serrato calendario – recita il testo pubblicato online. Ad Avezzano il nuovo assetto partir? il 4 giugno e consentir? di raddoppiare le sedute mensili dalle attuali 4 a 8, con aperture settimanali marted? (ore 9-13) e gioved? (14-19) A Sulmona, a partire dal 10 giugno, l’incremento dell’attivit? ambulatoriale, fissata luned? e mercoled? (ore 10-14) sar? ancora pi? marcato perch? si passer? dalle attuali 2 sedute a 8 al mese – A Castel di Sangro, dove l’attivit? finora si svolgeva in modo sporadico, dal 9 giugno il lavoro ambulatoriale diventer? costante e strutturato con 8 sedute al mese che si terranno nei giorni di marted? e gioved? (ore 9-13) La riorganizzazione dell’attivit? ambulatoriale di neurochirurgia, ad Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro, permetter? di garantire complessivamente 192 visite al mese, con un impulso notevole rispetto all’attuale assetto – riporta testualmente l’articolo online.  Il forte rilancio degli ambulatori di neurochirurgia ? stato attuato con il ricorso a contratti ad hoc per il reclutamento di professionisti di provata esperienza, con cui si ? proceduto a una revisione di tutta l’organizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con questa operazione”, dichiara il Manager Paolo Costanzi, “c’? l’obiettivo di portare e potenziare, nel territorio, discipline di alta complessit? e di essere sempre pi? vicini al luogo in cui risiedono gli utenti – Oltre a rafforzare gli standard di assistenza, gi? nel giro del primo mese, verranno ridotti in modo netto i tempi di attesa per rendere pi? fruibile il servizio”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it

 

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