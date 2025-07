Asl1, Nuovo isteroscopio all’Ostetricia e Ginecologia di Avezzano grazie alla generosità del territorio

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:gio 31 lug, 2025Avezzano – Un importante gesto di solidariet? arricchisce il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Avezzano, diretto da Alessandro Bonitatibus: questa mattina ? stato consegnato un nuovo isteroscopio, strumento fondamentale per la diagnosi di patologie dell’utero come fibromi, tumori maligni e infertilit?. L’acquisto ? stato possibile grazie ai fondi raccolti dall’associazione Viva! e dalla Fondazione Carispaq, attraverso concerti e altre iniziative realizzate con il sostegno del Comune di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Alla cerimonia erano presenti, oltre a Bonitatibus, la direttrice del Dipartimento materno infantile Sandra Di Fabio, la presidente di Viva! Donatella Autore, il vicepresidente della Fondazione Carispaq Pierluigi Panunzi e il vicesindaco Domenico Di Berardino, insieme a operatori sanitari e personale dell’ospedale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie a questa nuova strumentazione, sar? possibile aumentare il numero delle visite ambulatoriali: gi? oggi il reparto garantisce oltre 60 esami al mese per la diagnosi precoce di importanti patologie uterine – si apprende dalla nota stampa. La Asl ringrazia di cuore le associazioni e l’amministrazione comunale di Avezzano per il prezioso contributo, che testimonia ancora una volta la forza della collaborazione tra istituzioni e territorio a beneficio della salute delle donne marsicane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

