Asl1, Oculistica: impiantati cristallini artificiali di alta qualità per la cura della cataratta

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:ven 16 mag, 2025L’Aquila – La Asl Avezzano Sulmona L’Aquila apripista in Abruzzo nell’applicazione di cristallini artificiali di qualit? che assicurano, nelle operazioni di cataratta, una correzione visiva assai superiore a quella dei cristallini classici. L’azienda sanitaria provinciale dell’Aquila, oltre a essere l’unica ad applicare questi cristallini artificiali con specifiche caratteristiche di pregio, ? tra le poche a farlo a livello nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Negli ultimi mesi i reparti di oculistica degli ospedali di Avezzano e Sulmona li hanno impiantati su oltre 40 pazienti e, a distanza di tempo dagli interventi, i risultati sono eccellenti – I cristallini artificiali, comunemente utilizzati negli interventi di cataratta, correggono di solito un solo difetto visivo (miopia, ipermetropia o presbiopia) mentre quelli che la Asl 1 Abruzzo sta impiantando di recente anche l’astigmatismo, che consiste in una distorsione delle immagini che genera bassa qualit? visiva, da lontano e da vicino – L’azienda sanitaria ha quindi optato per un’assistenza di alto livello, sulla base delle scelte programmatiche e strategiche delineate dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – recita il testo pubblicato online. Attualmente, l’applicazione di questi specifici cristallini, che garantisce alte performance visive, ? per lo pi? appannaggio delle strutture private e comporta costi elevati. Gli oltre 40 pazienti, operati finora nei presidi di Avezzano e Sulmona, sono stati accuratamente selezionati poich? l’applicazione dello speciale dispositivo non pu? essere praticata indistintamente – Tuttavia, una volta valutata l’idoneit? clinica all’impianto, il paziente non deve accollarsi alcuna spesa per l’intervento in ospedale – Gli eccellenti riscontri nei pazienti operati hanno aperto la strada, per l’oculistica degli ospedali di Avezzano e Sulmona, a un nuovo corso all’insegna della qualit?, anche grazie alla professionalit? acquisita dagli operatori sanitari attraverso una puntuale formazione – Un pi? elevato standard di assistenza che, nel giro di pochi mesi, ha esercitato un’attrazione anche su pazienti di altre realt?.

