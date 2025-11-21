Asl1, Ortopedia: all’Aquila primo intervento di protesi d’anca con il robot

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:ven 21 nov, 2025L’Aquila – All’ospedale dell’Aquila primo intervento di protesi d’anca col robot. Ieri, nel reparto di ortopedia, tramite il sistema robotico comandato dal chirurgo, ? stata impiantata la protesi a un paziente abruzzese con una precisione sconosciuta alla manualit? degli interventi tradizionali – precisa la nota online. L’esordio del robot nell’applicazione delle protesi d’anca costituisce per l’ospedale San Salvatore, che in Abruzzo ? tra i primi a praticare questo tipo di intervento nella sanit? pubblica, un altro decisivo passo in avanti in termini di tecnologia ed efficacia operativa – si legge sul sito web ufficiale. Il ricorso al robot dell’ortopedia aquilana non ? una novit? perch?, gi? nella scorsa estate, ? stato utilizzato per effettuare diversi interventi di protesi al ginocchio – riporta testualmente l’articolo online. L’operazione di ieri, che segna l’esordio della chirurgia robotica per la protesi all’anca, ? stata eseguita dal prof. Giandomenico Logroscino, direttore del reparto di ortopedia a direzione universitaria, affiancato dal dott. Aurelio Picchi e col supporto infermieristico del dott. Mauro Cavallaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Prezioso il lavoro dell’anestesista dott. Davide Fionda – viene evidenziato sul sito web. Oltre a grande precisione, mini invasivit? e minore sofferenza del paziente, il ricorso in sala operatoria al chirurgo ‘meccanico’ offre il vantaggio di poter personalizzare la protesi, consentendo di crearne una su misura, ‘cucita’ sulla base delle caratteristiche del singolo paziente, come fosse un abito da confezionare sulla persona – Con l’estensione dell’impiego del robot, dal ginocchio all’anca, l’ortopedia del San Salvatore alza ancora l’asticella della qualit?, offrendo la possibilit? agli utenti di effettuare all’Aquila questo tipo di interventi senza doversi rivolgere ad altre realt? regionali – precisa la nota online. Rispetto all’intervento manuale del chirurgo quello col robot, essendo meno invasivo e pi? preciso, comporta migliori risultati funzionali, pi? lunga durata delle protesi, degenze pi? brevi e, di conseguenza, un risparmio dei costi sanitari. “Oggi”, dichiara Logroscino, “il paziente esige prestazioni sempre pi? qualificate e tende ad affidarsi alle moderne tecnologie – si apprende dalla nota stampa. Con il progressivo utilizzo della robotica chirurgica il nostro reparto acquisisce ulteriore considerazione negli utenti e contribuisce, insieme alle altre unit? operative, ad alzare ancora il livello delle prestazioni del San Salvatore”

