Asl1, Ospedale Avezzano, Di Donna neo direttrice sanitaria

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:mar 28 lug, 2026AVEZZANO – La dott.ssa Francesca Di Donna ? la nuova direttrice sanitaria dell’ospedale di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. La professionista, finora in servizio come dirigente nella stessa direzione sanitaria di presidio, ? stata investita del nuovo ruolo, nei giorni scorsi, con un atto del Manager della Asl Paolo Costanzi – aggiunge la nota pubblicata. “La nomina della dott.ssa Di Donna”, dichiara il Direttore generale, “riempie una casella importante nell’organigramma del presidio di Avezzano perch? rappresenta il vertice della gerarchia della struttura – si apprende dal portale web ufficiale. Il conferimento del nuovo incarico di direttrice sanitaria contribuir? a migliorare la programmazione delle attivit? del presidio, essendoci ora una guida stabile e strutturata – si legge sul sito web ufficiale. La scelta ? caduta su una professionista di indiscusso valore che ha dimostrato competenza e professionalit? nel lavoro finora svolto come dirigente sanitario” Sulla nomina interviene anche il Direttore sanitario aziendale, Carmine Viola – “Nell’augurare buon lavoro alla neo direttrice sanitaria, che merita l’incarico per le sue capacit? professionali”, afferma Viola, “colgo l’occasione per ringraziare la dott.ssa Lora Cipollone, attualmente in pensione, che per molti anni ha svolto egregiamente il ruolo di direttore sanitario dell’ospedale di Avezzano formando e facendo crescere, tra l’altro, giovani e competenti professionisti tra cui la stessa Di Donna”

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it