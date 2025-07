Asl1, Ospedale Avezzano, più casi Aids e Sifilide: appello prevenzione

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:mer 09 lug, 2025AVEZZANO – All’ospedale di Avezzano guardia alta, sulle malattie sessualmente trasmissibili, per l’aumento di casi di sifilide e aids. I dati arrivano dal reparto di Malattie infettive, di cui ? responsabile la dott.ssa Margherita Dalessandro, che prende in carico i pazienti con percorsi differenziati a seconda della patologia – si apprende dal portale web ufficiale. Nella percezione collettiva, soprattutto negli ultimi anni, si ? abbassata la soglia di attenzione sulle due malattie, in particolare nelle fasce pi? giovani di popolazione e ci? ha ridato slancio ai contagi – precisa la nota online. Nel 2024 ci sono stati 20 casi in pi? di sifilide, un dato che segna un sensibile aumento rispetto agli anni precedenti – precisa il comunicato. Tendenza che ha trovato un puntuale riscontro nell’intensificarsi dell’attivit? ambulatoriale, svolta con visite e controlli – precisa la nota online. I pazienti vengono seguiti in ambulatorio durante tutto l’iter di cura, con monitoraggi a distanza – si legge sul sito web ufficiale. Per la sifilide, qual ? il ‘profilo’ del paziente e a cosa va imputato l’aumento dei contagi? “La trasmissione della malattia”, commenta Dalessandro, “riguarda la fascia di giovani 20-30 anni – precisa il comunicato. La diffusione ? dovuta a rapporti non protetti ed ? la conseguenza della mancanza di un livello di attenzione adeguato sulla percezione dei rischi, soprattutto da parte della popolazione giovanile” Anche sul fronte HIV, nel 2024, c’? un aumento di casi, otto in pi?: tre femmine e cinque maschi, et? media 46 anni, tutti di nazionalit? italiana – si apprende dal portale web ufficiale. Tre degli otto pazienti avevano gi? uno stadio avanzato di malattia (difese immunitarie estremamente basse). Attualmente, Malattie infettive segue per l’Aids, in tutta la Marsica, 132 pazienti, trattati con farmaci antiretrovirali, attraverso percorsi terapeutici ben definiti – aggiunge la nota pubblicata. L’?quipe del reparto ? composta, oltre a Dalessandro, che ? la responsabile, dalle dott. sse Jessica Di Biase e Chiara Corgna – viene evidenziato sul sito web. Importante, nell’attivit? di counseling, cio? lo spazio di ascolto e di supporto psicologico/emotivo a beneficio dei pazienti, il lavoro del personale infermieristico e del capo sala Fabrizio Di Stefano – aggiunge testualmente l’articolo online.

