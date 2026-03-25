Asl1, Ospedale Avezzano, riorganizzazione dei prelievi

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:dom 15 mar, 2026Avezzano – Da luned? 16 marzo 2026 i prelievi ematici non saranno pi? effettuati presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Avezzano, dove erano stati temporaneamente trasferiti a causa dei lavori di ristrutturazione del Laboratorio Analisi – precisa la nota online. Con la parziale riattivazione della sala prelievi del Laboratorio, il servizio viene ora riorganizzato e sar? garantito presso il Distretto sanitario di base di via Monte Velino e presso la sala prelievi del Laboratorio Analisi del presidio ospedaliero di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Gli orari del servizio saranno i seguenti: prelievi con prenotazione CUP dalle 8.00 alle 12.00, prelievi per pazienti in terapia anticoagulante orale dalle 9.00 alle 10.30, urgenze dalle 8.00 alle 12.00. L’azienda invita gli utenti a rispettare l’orario assegnato dal CUP al momento della prenotazione per evitare attese e assembramenti.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it