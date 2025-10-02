Asl1, Ospedale Castel di Sangro: problemi connessione in via di risoluzione

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:gio 02 ott, 2025Castel di Sangro – “E’ in via risoluzione il problema di connessione di linea all’ospedale di Castel di Sangro, che ? riconducibile al fornitore Vodafone, ma la Asl a breve attiver? un proprio sistema per ovviare a questo tipo di disfunzioni” Lo dichiara il direttore dei servizi informativi della Asl 1 Abruzzo, ing. Mirco Rampazzo – recita il testo pubblicato online. “I rallentamenti sulla linea del presidio Castel di Sangro non sono stati causati dalla Asl. Da ieri il fornitore sta lavorando con continuit? per cercare di risolvere il problema ma i tempi di ripristino non dipendono da noi” “La nostra azienda”, aggiunge Rampazzo,”in tempi brevi si doter? di un sistema di ponti radio e potr? disporre di un servizio parallelo a quello del fornitore, da utilizzare per assicurare la funzionalit? del servizio nei casi in cui si dovessero verificare in futuro altre criticit? di questo tipo” “In questo modo”, conclude Rampazzo, “la Asl sar? in grado di intervenire con tempestivit? e di sopperire in tempo reale alle anomalie, anche a quelle che non dipendono dal proprio operato”

